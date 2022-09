Abo 88-jähriger Tennis-Champion – Vergessen Sie Roger Federer – das hier ist der wahre «King» In einem Alter, in dem andere ins Pflegeheim müssen, gewinnt Kingdon Van Nostrand eine Senioren­welt­meister­schaft nach der anderen. Kein Wunder, ist «King» immer so gut gelaunt.

Sie nennen ihn King – wie denn sonst? Kingdon Van Nostrand, pensionierter Mathelehrer und Dauersieger. Foto: Alfonso Duran

Jeden Morgen um kurz nach acht Uhr verlässt ein 88 Jahre alter Mann sein Haus in Vero Beach, Florida. Im Vorgarten, in dem Blumen blühen, wirft er einen langen Blick auf die Beete und blinzelt in die Sonne. Doch dann geht er nicht mit dem Rollator zum Strand wie die anderen Pensionäre in der Nachbarschaft, er geht mit der Sporttasche zum Tennis.