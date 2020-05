Der grosse Lockerungsschritt – Vergnügen gibts gegen Angabe der Kontaktdaten Im Juni sind die meisten Veranstaltungen wieder erlaubt, wenn auch mit Schutzkonzepten und Auflagen. Ueli Maurer lief mit seinen Radikalforderungen im Bundesrat einmal mehr auf. Markus Brotschi , Markus Häfliger

Die neue Lockerheit hat auch den Bundesrat erfasst: Nach der Medienkonferenz herrschte bei Alain Berset, Simonetta Sommaruga und Karin Keller-Sutter (v.l.) gute Laune. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Die Schweiz kann sich dank der tiefen Infektionszahlen auf eine «neue Normalität» einstellen, wie es Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga formuliert. «Diese erfreuliche Entwicklung sieht man der Schweiz an, das Land ist in den letzten Tagen aufgeblüht. Statt Lockdown reden wir über Lockerungen», sagte sie am Mittwoch nach der Bundesratssitzung.