Basler Polizei im Dauereinsatz

Auch in Basel verursachte das Gewitter unzählige Sachschäden. Allein in der Zeit von 20.40 Uhr bis 22.30 Uhr gingen insgesamt 45 Notrufe aus dem Bezirk Arlesheim bei der Polizei Basel-Landschaft ein, wie es in einer Mitteilung heisst. Hauptbetroffen war demnach Allschwil mit 22 Meldungen.

Gemeldet wurden etwa umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste, umgekippte Absperrgitter und Baugerüste, teilweise abgedeckte Hausdächer, ausgefallene Strassenbeleuchtungen sowie verunreinigte Strassen.

Im Dauereinsatz war die Polizei auch in Basel-Stadt. Dort wurde einer der ältesten Bäume der Stadt – eine Blutbuche – zerstört. «Die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt erhielt in kürzester Zeit 135 Notrufe und war bis gegen 4 Uhr morgens stark gefordert», heisst es in der Bilanz der Behörden.

Alarm wegen Kajakfahrer auf dem Rhein

Laut der Kantonspolizei hat ein Blitzschlag zu einem Brandfall geführt. Genaueres ist noch nicht bekannt. Weiter mussten die Behörden etliche Bäume mit einem speziellen Kranfahrzeug beseitigen und es gab abgedeckte Dächer, zerbrochene Scheiben und blockierte Hochleitungen.

Auf dem Höhepunkt des Unwetters ging zudem eine Meldung eines in Not geratenen Kajakfahrers auf dem Rhein ein. Die sofort eingeleitete Rheinrettung in Zusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr sei aber ereignislos verlaufen. Die Einsatzkräfte konnten keine in Not geratene Person auf dem Rhein ausfindig machen, wie die Behörden mitteilen.