Tierschutzstiftung verwertet alte Federn – Verletzter Greifvogel bekommt neue Flügel Ein Rotmilan flog in eine Stromleitung bei Winterthur und verletzte sich schwer. In der Greifvogelstation Berg am Irchel wurde ihm mit einer besonderen Methode geholfen. Muriel Blum

Die Flügel des Rotmilans wurden Opfer einer Stromleitung: Seine Federn sind fast vollständig heruntergebrannt. Auf der Greifvogelstation Berg am Irchel erhält er neue Schwingen. Foto: Paneco

Den Rotmilan hat es übel erwischt. Er ist bei Hettlingen in eine Stromleitung geflogen und hat so die Schwungfedern beider Flügel verloren. Als er an einem Freitagmorgen in der Greifvogelstation Berg am Irchel eintrifft, sind von seinen einst majestätischen Federn nur noch versengte Kiele übrig.