Führung der US-Notenbank Mit dieser Kandidatin würde eine Revolution wahrscheinlicher

Die US-Notenbank will noch länger an ihrer einmalig expansiven Geldpolitik festhalten. Die grössere Bedeutung hat die anstehende Wahl von Judy Shelton ins Führungsgremium des Fed. Donald Trumps Kandidatin stellt gleich den Sinn der Institution in Frage.