29-Jähriger bei Flug abgestürzt – Vermisster Gleitschirmflieger am Niesen tot aufgefunden Im Berner Oberland ist am Sonntag ein 29-jähriger Gleitschirmpilot abgestürzt. Eine Helikopter-Crew fand den leblosen Vermissten nun im Kandertal.

Im Niesengebiet ist am Sonntag ein Gleitschirmpilot tödlich verunglückt. (Archivbild) Foto: Peter Schneider (Keystone)

Ein vermisster Gleitschirmpilot ist am Montagnachmitttag im Niesengebiet im Berner Oberland tot aufgefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann am Sonntag bei einem Flug in Not geraten und abgestürzt war.

Am Montagmorgen wurde der 29-Jährige aus dem Kanton Bern als vermisst gemeldet. Im Rahmen der Suchaktion entdeckte eine Helikopter-Crew den leblosen Vermissten in unwegsamem Gelände auf Gemeindegebiet von Reichenbach im Kandertal, wie die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

Die Polizei geht laut Mitteilung davon aus, dass der Gleitschirmflieger am Sonntag alleine unterwegs war.

SDA/anf

