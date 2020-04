Interview mit Roman Camenzind – «Verpasst ist verpasst» Der Musikproduzent initiierte die Internetplattform Schlaumeier.online, auf welcher Erwachsene täglich live bis zu 30’000 Kinder unterrichten. Ein Gespräch zum Erfolg des Angebots. Jean-Marc Nia

Sieht sich trotz des jüngsten Erfolgs immer noch in erster Linie als Musiker: Roman Camenzind. Foto: HitMill AG/zvg

Wie kamen Sie auf die Idee von Schlaumeier.online? Als es um die Diskussion ging, die Schulen zu schliessen, überlegte ich mir als Vater von drei Kindern: Ja, was machen wir dann? Dann fehlt die Tagesstruktur. Dann gibt es für die Kinder keinen Grund mehr, ins Bett zu gehen oder früh aufzustehen. Es musste also etwas sein, das morgens live ist. Ohne Aufzeichnung. Verpasst ist verpasst. Der Zukunftstag lieferte dann die Grundidee. Da erklären ja Eltern ihren Kindern, was sie den ganzen Tag arbeiten. Und Schlaumeier.online funktioniert genau gleich: Erwachsene erzählen von ihrem Hobby oder ihrer Leidenschaft.

Und als dann die Schulen tatsächlich geschlossen wurden? Da habe ich das Wochenende durchprogrammiert, mit relativ wenig Schlaf, und mit Leuten aus der Nachbarschaft Testläufe gemacht, sodass ich zwei Tage später die erste Lektion anbieten konnte.

Wie machten Sie die Leute in so kurzer Zeit darauf aufmerksam? Ich habe auf Facebook einen Post gemacht. Das wars im Wesentlichen. Und dann wurde das weitergeteilt. Die Lehrer teilten das auch ihren Schülern mit, wohl auch, weil sie die Idee ebenfalls gut fanden, dass etwas ausschliesslich um 9 Uhr live stattfindet. Das gab wohl auch Entspannung in die Situation, in welcher die Lehrer ja auch noch nicht genau wussten, was sie überhaupt von den Kindern verlangen können und dürfen. In dieser ersten Woche standen sie wohl selber noch am Berg.

«Das Wichtigste ist, egal ob Lehrer oder nicht, dass die Erwachsenen begeistert von ihrem eigenen Thema sind.» Roman Camenzind

Wie wird dieser Aufwand finanziert? Das bezahle ich alles aus eigener Tasche. Das Teuerste waren die Lizenzen für Zoom. Zuerst hatten wir eine Lizenz für tausend Teilnehmer. Aber am ersten Tag wollten schon 3000 drauf. Ich hatte ja nicht die Absicht, Abwart des grössten Klassenzimmers in der Schweiz zu werden, sondern geriet da von selber in diese Rolle.

Für welches Alter ist die Plattform gedacht? Wir probieren so viele Altersgruppen wie möglich einzubeziehen. Das geht von vier bis zehn Jahren, wobei viele Kinder mittlerweile auch von ihren Schulen gut mit Programmen eingedeckt werden. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, dass man unsere Lektionen auch noch während 24 Stunden auf Youtube und Facebook nachschauen kann.

Wer sind die Lehrer? Etwa ein Viertel sind wirklich Lehrer. Das Wichtigste ist, egal ob Lehrer oder nicht, dass die Erwachsenen begeistert von ihrem eigenen Thema sind. Neulich hatten wir einen Geologiestudenten, der über die Klimaerwärmung sprach. Das tat er mit so einem Feuer und einem Strahlen in den Augen! So springt auch der Funken auf die Kinder über, und dann sind sie richtig dabei.

Was war Ihr Lieblingsthema bis jetzt? Einer hatte für eine Physiklektion eine Rakete selber gebaut, um die Kräfte des Rückstosses zu erklären. Die ging richtig ab. Das war mega cool! Da bekamen wir natürlich die Anfrage nach einer Anleitung zum Nachbauen. Die lieferten wir dann auf den sozialen Medien nach.

Die kostenlosen Lektionen finden täglich um 9 Uhr von Montag bis Freitag auf www.schlaumeier.online statt.