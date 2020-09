Podcast «USA: Entscheidung 2020» – Verpasst Joe Biden gerade seinen Wahlsieg? Der demokratische Präsidentschaftskandidat liegt in den Umfragen vorn, ist im Wahlkampf aber kaum zu sehen. Ganz anders Donald Trump. Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts zu den US-Wahlen. Christof Münger und Martin Kilian

Wahlkampf daheim: Präsidentschaftskandidat Joe Biden hält in seinem Wohnort Wilmington, Delaware, eine Rede zum Thema Klimawandel und Waldbrände. Foto: Patrick Semansky (Keystone)

Joe Biden liegt in den Umfragen vorn. In den nationalen Prognosen im Durchschnitt 7 Prozent. Der Kandidat der Demokraten führt aber auch in umkämpften Bundesstaaten wie Michigan, Wisconsin, Minnesota und Pennsylvania. Selbst im traditionell republikanischen Arizona hat er einen Vorsprung.

Das erinnert an den September 2016. Vor vier Jahren sah Hillary Clinton wie die sichere Siegerin aus. Es kam anders. Ist sich Joe Biden dessen bewusst? Oder verschläft er gerade seinen möglichen Wahlsieg? Denn Donald Trump ist wie damals wieder viel unterwegs und macht Wahlkampf in grossen Hallen. Und sein Publikum ist begeistert.

Wahlkampf unterwegs: Präsident Donald Trump spricht zu Anhängern in Henderson im umkämpften US-Bundesstaat Nevada. Foto: Andrew Harnik (Keystone)

Bei jeder Trump-Rally spielt auch die Musik eine wichtige Rolle. So erklang kürzlich vor einem Auftritt in Michigan der Song « Fortunate Son », deutsch «Glücklicher Sohn», der Band Creedence Clearwater Revival. Dass Donald Trump diesen Hit abspielen lässt, ist nicht ohne Ironie. Die Frage ist, ob freiwillig oder nicht.

Über den US-Wahlkampf auf der Zielgeraden diskutieren Martin Kilian, langjähriger USA-Korrespondent, und Christof Münger, Leiter des Ressorts International der Tamedia-Redaktion in Zürich, in einer weiteren Folge des Podcasts zu den amerikanischen Wahlen.