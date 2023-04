So litten sie am ersten Marathon – «Verrückt, wie sehr man mit sich selber beschäftigt ist» Sie hatten alle viel trainiert, grosse Erwartungen und Hoffnungen: So ist es den acht Läuferinnen und Läufern ergangen, mit denen wir vor dem Zürich Marathon über ihre Vorbereitung gesprochen haben. Monica Schneider

Leichter Nieselregen, kaum zehn Grad und die Aussicht auf einen trockenen Morgen: Die Bedingungen für das Erlebnis Marathon waren am Sonntag in Zürich perfekt. Das Wetter spielt eine grosse Rolle, aber längst nicht die einzige. Und so entwickelte sich der Lauf nicht für alle so, wie geplant. Was sich die Acht vorgenommen hatten, lesen Sie hier.