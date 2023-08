Neuer Anbieter in Wiesendangen – Verspätungen und weinende Kinder – «totales Chaos» wegen Schulbussen Ein Vater berichtet von chaotischen Zuständen mit den neuen Schulbussen in Wiesendangen. Die Schulpflege und der Betreiber halten sich bedeckt. Fabienne Grimm

Der Start in das neue Schuljahr verlief in Wiesendangen nicht so wie erhofft. Grund dafür ist ein neues Schulbusunternehmen. Symbolbild: Heinz Diener

Seit dieser Woche ist die Firma Pro Taxi AG mit Sitz in Kloten dafür verantwortlich, die Wiesendanger Kinder in die Schule zu bringen. Das Transportunternehmen hat von der Schulpflege den Zuschlag für den Schülertransport erhalten. Dies, nachdem sich das Busunternehmen Tschirky nach 19 Jahren im Einsatz dazu entschieden hatte, sich nicht mehr an der Ausschreibung zu beteiligen.

Der Start ins Schuljahr ist dem neuen Unternehmen nun aber offenbar alles andere als geglückt: In einer E-Mail an diese Zeitung berichtet ein Vater, der anonym bleiben möchte, von «enormen Verspätungen», geänderten Abfahrtsorten und von Kindern, die nicht abgeholt worden, in falschen Bussen gelandet oder weinend in der Schule angekommen sind. Der neue Schulbus habe am Montagmorgen für ein «totales Chaos» gesorgt.

Generische Antworten seitens Behörde und Betreiber

Auf Anfrage schreibt die Wiesendanger Schulpflegerin Diana Hanselmann, die Schulpflege sei über die Situation informiert worden. Beschwerden habe die Behörde «nur vereinzelt» erhalten. «Es gingen vor allem Wünsche seitens der Eltern ein.» Die Frage, weshalb es am Montagmorgen zu derart chaotischen Zuständen gekommen sei, lässt Hanselmann unbeantwortet. Sie schreibt als Antwort darauf lediglich: «Mit dem Start in das neue Schuljahr wurde ein neues Transportunternehmen für die Schülertransporte in der Gemeinde Wiesendangen beauftragt. Die Schulpflege und das Transportunternehmen sind bestrebt, einen reibungslosen Ablauf der Transporte zu garantieren.»

Ebenfalls unklar bleibt, wie die Schulpflege die Situation genau verbessern will. Auf Anfrage schreibt Hanselmann zwar, es seien Massnahmen ergriffen worden, doch wie diese aussehen, lässt sie offen. Sie schreibt dazu nur: «In enger Zusammenarbeit mit der Transportfirma finden laufend Anpassungen zur Optimierung der Schülertransporte statt.»

Ähnlich wenig erfährt man vom Betreiber selbst. Auf einen Anruf dieser Zeitung am Montag reagiert der für das Projekt zuständige Mitarbeiter genervt und will keine Stellung nehmen. Er verweist stattdessen auf seinen Vorgesetzten Stefano Robbiani. Auf die Frage nach den Gründen für den chaotischen Montagmorgen antwortet dieser mit derselben generischen Antwort wie die Schulpflege. Gefragt nach Massnahmen, die ergriffen worden sind, wiederholt Robbiani ebenfalls, was bereits die Schulpflege verlauten liess: In «enger Zusammenarbeit» mit der Behörde fänden «laufend Anpassungen zur Optimierung der Schülertransporte» statt.

Probleme auch bei Schulbussen in Winterthur

Es ist nicht das erste Mal, das Schulbusbetreiber den Ärger der Eltern auf sich ziehen. In Winterthur stand das Unternehmen Eurobus mehrfach in der Kritik. Es war ab den Sommerferien 2021 für den Schülertransport in der Stadt verantwortlich. Eltern berichteten von verspäteten Bussen und vergessenen Kindern. 2021 alarmierte eine Mutter sogar die Polizei, weil ein Kind fast zwei Stunden zu spät vom Kindergarten nach Hause gekommen war. Der Chauffeur hatte sich verfahren. Damals gelobten sowohl die Stadt Winterthur als auch Eurobus Besserung.

Doch auch im letzten November – also rund ein Jahr später – berichteten Eltern weiterhin von Verspätungen. Auch eine Lehrperson meldete sich damals auf Facebook zu Wort: Jeden Tag kämen Kinder zu spät zum Unterricht oder müssten lange warten, bis sie abgeholt werden.

Fabienne Grimm ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Sie hat an der Universität Fribourg Zeitgeschichte studiert. Mehr Infos

