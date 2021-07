Formel 1: GP Österreich – Verstappen deklassiert bei seinem fünften Saisonsieg Hamilton Beim Grossen Preis von Österreich sichert sich der Niederländer den Sieg vor Valtteri Bottas. Die Alfa-Sauber-Piloten schaffen es nicht in die Punkte. Erik Hasselberg

Fährt einen souveränen Start-Ziel-Sieg ein: Max Verstappen im Red Bull. Foto: Clive Mason (Getty Images)

Max Verstappen ist in dieser Saison weiter nicht zu stoppen. Der Niederländer fährt beim Grossen Spiel von Spielberg seinen fünften Saisonsieg ein. Und er tut das mit einem Start-Ziel-Sieg auf souveräne Art und Weise, kann sich für die letzten zehn Runden sogar frische Reifen in der Box holen. Seinen ärgsten Konkurrenten im Kampf um den WM-Titel, Lewis Hamilton, deklassiert der 23-jährige Niederländer um fast 40 Sekunden. Der Brite hat ab der Hälfte des Rennens mit technischen Problemen zu kämpfen und kann um den Sieg nicht mitreden, muss sich von Mercedes-Teamkollege Bottas und Norris im McLaren überholen lassen und wird am Ende nur Vierter. Für Verstappen ist es innert Wochenfrist der zweite Sieg in Spielberg, hatte er doch den GP der Steiermark gewonnen.

Zu reden in diesem Rennen geben immer wieder unverständliche Entscheide der Rennleitung. So wurde Norris in Runde 24 für ein korrektes Überholmanöver eine 5-Sekunden-Strafe aufgebrummt – dabei hatte er Perez’ Boliden im Zweikampf nicht einmal berührt.

Grosser Support vor dem Start in Spielberg: Niederländische Fans unterstützen «ihren» Max Verstappen. Foto: Dan Istitene (Getty Images)

Einen enttäuschenden Nachmittag setzt es für die Schweizer Alfa-Sauber-Piloten ab. Giovinazzi färht auf den 16. Schlussrang, Räikkönen schafft es nicht ins Ziel. In der letzten Runde kommt es zum Crash zwischen ihm und Vettel.

