Verrückte Formel 1 in Zandvoort – Verstappen-Mania auf ihrem Höhepunkt Das erste Rennen in den Niederlanden seit 36 Jahren wird zum orangen Hexenkessel. 75’000 Fans bejubeln Max Verstappen, der um die Krone kämpft. René Hauri

Auch der Löwe brüllt hier in Orange: Fans am ersten Grand Prix der Niederlande seit 1985. Foto: Charles Coates (Imago Images)

In Zandvoort herrscht Alarmstufe Orange. Zehntausende Menschen säumen die Strassen und Wege entlang des kilometerlangen Sandstrandes der Nordsee – die meisten leuchten grell in der Sonne, in Oranje, der Landesfarbe der Niederlande.

Es ist gerade Ausnahmezustand im sonst beschaulichen Touristenstädtchen mit seiner berühmten Rennstrecke. Es ist Verstappen-Mania. Alle sind sie hier wegen ihm, wegen Max Verstappen, 75’000 Menschen sitzen auf den Tribünen wegen ihm, am Freitag beim Training, am Samstag beim Qualifying, am Sonntag beim Rennen – ohne Corona wären es 110’000. «Ganz bestimmt wäre auch das x-Fache an Tickets weggegangen», sagt Roger Hermans, wohl über eine Million.