Gespräch über Jugendslang – «Verstehst du Teeniesprache?» – «Ehrlich gesagt: Nicht immer» Unsere Kolumnistinnen schwelgen in Erinnerungen an eine Zeit, als sie alles «krass» oder «geil» fanden – und die Erwachsenen damit aus der Reserve lockten. Meinung Paulina Szczesniak Isabel Hemmel

Paulina Szczesniak: Ich höre schampar gern zu, wenn sich Teenies unterhalten.

Szczesniak: «Fix, Alte!» – «Safe, Bro!» Das ist einfach höchst amüsant.

Hemmel: Und du verstehst das?

Szczesniak: Na ja, wenn ich ehrlich sein soll: nicht immer.

Hemmel: Wann ist das eigentlich passiert, dass wir sprachlich abgehängt haben? Mein Sohn ist jetzt dreizehn, und ich komm nur noch so halb mit, wenn der mit seinen Freunden telefoniert.

Szczesniak: Ich glaub, das muss so sein. Ich kann mich erinnern, wie zufrieden wir damals an der Kanti Freudenberg mit uns waren, dass ringsum niemand verstand, was wir meinten, wenn wir sagten, wir würden mit dieser oder jener «Schabe» gern mal «eis go swaffe».