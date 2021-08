Sweet Home: Acht glamouröse Wohnideen – Versuchen Sie ein wenig Extravaganz Vergessen Sie mal kurz Minimalismus und monochrome Farbkonzepte. Wie wärs stattdessen mit einem knallroten Balkonteppich oder einem Himmelbett? Marianne Kohler Nizamuddin

1 – Geben Sie den Sitzmöbeln Rüschenröcke

Gut gekleidet: Polstermöbel mit Rüschenbezügen. Interiordesign und Foto : Handelsman + Khaw

Es gibt sie, die Haute Couture für Möbel. Damit sind nicht nur die klassischen Polsterungen von Sitzmöbeln gemeint, sondern auch lose Bezüge, die man nähen kann. Dazu braucht es natürlich Nähtalent. Und da jeder Sessel und jedes Sofa eine andere Form und Grösse hat, muss man das Schnittmuster bei jedem Model – wie bei der Haute Couture – auf Mass machen. Diese üppigen und doch irgendwie schlichten beigen Bezüge zeigen, dass dies in ganz unterschiedlichen Stilen geht.

Tipp: Wer nicht selber nähen kann, lässt sich Bezüge vom Polsterer herstellen.

2 – Gönnen Sie sich einen Himmel fürs Bett

Grosses Statement: Bett mit himmlischer Draperie. Interiordesign und Foto : Lonika Chande

Das Himmelbett ist die Königin der Betten. Ein Bett war ja auch mal viel mehr als bloss eine Schlafstätte. Lange empfingen Könige ihre Gäste im Bett und das Schlafzimmer war nicht der private Raum, wie wir ihn heute kennen. Viele prächtige Betten standen gar im Wohnzimmer, sozusagen als Statusstück. Und man hatte vielleicht noch ein zweites Bett im Schlafzimmer.

Boxspringbetten und grosse Kopfenden verwandeln auch heutige Betten wieder zunehmend in Statusbetten. Doch kein Kopfende ist so betörend wie eine textile Draperie. Diese gibt einem Bett Himmelbett-Charakter – ohne, dass es dafür vier Pfosten und ein Dach braucht. Man kann diese Idee auch in kleinen Schlafzimmern umsetzen und sich damit vielleicht einen lang gehegten Traum erfüllen.

Tipp: Ein guter Polsterer oder Vorhangservice kann eine solche textile Krone auf Wunsch und Mass herstellen.

3 – Nutzen Sie den Tisch für Schönes

Kreativer leben: Tisch mit Büchern, Blumen und Inspiration. Foto über: The Fox and She

Tische sind wie Bühnen. Nutzen Sie sie auch so und bestücken Sie einen schönen Tisch nicht nur mit der üblichen Fruchtschale oder dem wöchentlichen Blumenstrauss. Geben Sie ihm schöne Dinge, die Sie wiederum dazu anregen, sich auch einfach so an den Tisch zu setzen, um zu lesen, zu schreiben oder zu arbeiten. Am besten gönnen Sie sich ein grosses, tiefes Tablett. So müssen Sie nicht alles einzeln umplatzieren, falls Sie mal ein Tischtuch darüber legen möchten oder den Tisch für eine Einladung decken wollen.

Tipp: Nutzen Sie den Fortschritt der Technik und gönnen Sie sich eine hübsche, kabellose Tischleuchte für Ihren Tisch.

4 – Machen Sie aus dem Regal eine Bibliothek

Wertschätzung: Bücher, die wie in einer Bibliothek zum Lesen einladen. Foto über: The Maryn

Digitale Bücher mögen ja ganz praktisch sein auf Reisen oder wenn man im Bett noch lesen will, während der oder die Liebste schon schläft. Doch sie sind nicht schön! Der Druck, die Schrift, das Layout, das Papier, die Bilder, der Einband und der Schutzumschlag – echte, schöne Bücher gehören zu den schönsten Alltagsdingen eines Zuhauses. Ehren Sie diese Schätze mehr und verwandeln Sie Ihr Regal in eine Bibliothek. Da hilft eine kleine Leiter, ein Lesesessel mit Leuchte und Kunstobjekte, die im und ums Regal einen Platz bekommen.

Tipp: Besuchen Sie öfters Antiquariate – sie sind voller einzigartiger Schätze. An der Zürcher Kirchgasse gibt es gleich mehrere traumhaft schöne Antiquariate!

5 – Verwandeln Sie die Küche in einen Salon

Eleganz: Küche mit viel Wohnlichkeit , Kunst und Allüre. Foto über: City Home Collective

In diese Küche muss man sich einfach verlieben. Sie inspiriert dazu, mal tüchtig umzudenken und mehr aus dem zu machen, was man hat. Klar lassen unsere Schweizer Einbauküchen in Mietwohnungen nicht allzu viel zu. Aber mit Licht, Kunst, einem Sessel statt dem Frühstückstisch und einem Leuchter statt der Neonröhre kann man schon mal viel anstellen.

Tipp: Ersetzen Sie einige der Küchenschranktürchen mit einem Vorhang. In der Geschichte «Ab hinter den Vorhang» finden Sie Ideen dazu.

6 – Erklären Sie den Balkon zur roten Teppichzone

Wärme: Ein Teppich verleiht auch einem kleinen Balkon Extravaganz. Foto über: Casa de Valentina

Es regnet und regnet und regnet diesen Sommer. Doch wenn der Balkon überdacht ist, kann das Wasser den Balkonboden und die Gartenmöbel nicht erreichen. Bedecken Sie Ihren Balkonboden daher mit einem schönen roten Teppich. Sie müssen ja nicht gleich den edelsten Perser dafür nehmen. Ein günstiger, aber schöner Teppich mit viel Rot und warmen Tönen tut gut und macht auch den kleinsten Balkon glamourös und wohnlich.

7 – Stylen Sie Design mal gemütlich

Sexy: Designermöbel im wohnlichen S iebzigerjahre-Stil kombiniert. Foto über: Paradowski Studio

Oft werden Designermöbel in der Wohnung wie Museumsstücke eingesetzt. Das muss nicht sein, sie wurden ja nicht als solche konzipiert. Lassen Sie sich von dieser schönen Mischung edler Stücke inspirieren. Sie wurden mit viel Wohnlichkeit und Stil kombiniert und wirken supergemütlich, glamourös und edel zugleich.

8 – Verlieben Sie sich in Antiquitäten

Geschichte: Edles Chinamöbel, das Lust auf Antiquitäten macht . Foto über: Justina Blakeney

Genauso wie es sich immer lohnt, ein Antiquariat zu besuchen, sind Entdeckungsreisen durch Antiquitätengeschäfte, Flohmärkte, Brocantegeschäfte und Vintageshops Ausflüge, die glücklich machen. Nicht, dass man immer etwas findet, das man unbedingt haben möchte, doch man bekommt Anekdoten erzählt, lernt Schönheit in Altem zu erkennen und verbindet sich stärker mit der Geschichte des Wohnens. Und ab und zu findet man dann vielleicht sogar ein wirklich tolles Lieblingsstück.

