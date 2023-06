Eine AKP-Anhängerin hält ein Porträt des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, während sie am 14. Mai 2023 in Istanbul auf die Wahlergebnisse wartet. Foto: Umit Turhan Coskun (AFP)



Also, ich hab mich geirrt. Jedenfalls in den letzten Tagen vor der Wahl, vor dem ersten Wahlgang am 14. Mai. Da hatte ich das Gefühl, die türkische Opposition könnte es diesmal schaffen. Erdogan schlagen. Es schien alles zu stimmen.