Leitartikel zum Stimmrechtsalter 16 – Vertraut den Jungen! Wagen wir mehr Demokratie. Auch die 16- und 17-jährigen Zürcherinnen und Zürcher sollen abstimmen und wählen können. Meinung Pascal Unternährer Ela Çelik (Foto)

Bei einem Ja zum Verfassungsartikel übers Stimm- und Wahlrechtsalter 16 erhalten 22’000 Zürcher Jugendliche mehr politische Rechte. Foto: Ela Çelik

16- und 17-Jährige sind in ihren Ansichten noch nicht gefestigt und haben einen Sturm im Kopf. Wer mit diesem Bild in die Diskussion mit Jugendlichen in diesem Alter steigt, wird oft eines Besseren belehrt. Es ist für Personen, die nicht täglich mit Jungen zu tun haben, faszinierend. Egal, ob Gymischülerinnen oder Lehrlinge: Spricht man mit ihnen, reflektieren sie Themen, zeigen Interesse, haben Meinungen – und zwar nicht nur die «Profis» vom Klimastreik oder aus den Jungparteien, sondern auch die jungen Herr und Frau Schweizer.

Junge tragen früh Verantwortung