Folgen der Corona-Lockerungen – Verwirrung um Maskenpflicht am Zürcher HB Die neuen Regeln zur Maskenpflicht sind nicht überall klar. Am Zürcher Hauptbahnhof tragen weiterhin viele den Mund-Nasen-Schutz – auch aus Angst vor bösen Blicken. Martin Huber

Hier dürfte die Maske fallen: Pendlerinnen und Pendler am Montagmittag im Zürcher Hauptbahnhof, auf dem Weg vom Perron in Richtung Haupthalle. Foto: Urs Jaudas

Seit Samstag ist die Maskenpflicht im Freien aufgehoben. Diesen Lockerungsschritt hat der Bundesrat am vergangenen Mittwoch bekannt gegeben (lesen Sie hier mehr dazu). Für den öffentlichen Verkehr sieht die neue Regelung so aus: keine Maskenpflicht mehr auf Perrons (unterirdisch und ebenerdig) inklusive Unter- und Überführungen. Auch in Hallen und Ladenpassagen, «die auf zwei Seiten grossflächige Öffnungen aufweisen», muss keine Maske mehr getragen werden.

So weit die offizielle Regel. Doch im Zürcher Hauptbahnhof sorgt die neue Masken-Freiheit für Unklarheiten, wie ein Augenschein am Montagmittag zeigt. Dort sind viele ÖV-Nutzerinnen und -Nutzer offensichtlich noch immer der Meinung, die Maske müsse wie bisher im ganzen Bahnhofsgelände getragen werden.