Zürcher Regierungswahlen – 12 Köpfe in 12 Minuten – der blitzschnelle Wahlservice Wen soll man am 12. Februar auf den Zettel schreiben? Verschaffen Sie sich mit unseren Videos eine rasche Übersicht. Mario Stäuble

In wenigen Wochen wählt Zürich. Die zwölf aussichtsreichsten Kandidierenden waren auf der TA-Redaktion zu Besuch und stellten sich den Fragen von Co-Chefredaktor Mario Stäuble. In diesem Artikel finden Sie die klarsten Aussagen in einer knappen Übersicht.

Die erste Debatte bestritten Jacqueline Fehr (SP), Mario Fehr (parteilos), Martin Neukom (Grüne) und Peter Grünenfelder (FDP). Es ging um Flüchtlinge, Geld – und Europa. Hier lesen Sie die Zusammenfassung. Und hier das Video-Best-of:

Zur zweiten Diskussion trafen sich Natalie Rickli (SVP), Priska Seiler Graf (SP), Daniel Sommer (EVP) und Silvia Steiner (Mitte). Im Zentrum standen die Zürcher Schulen – von den einen gelobt, von den anderen harsch kritisiert. Hier das Wichtigste in Textform. Und hier das Video-Best-of:

Die dritte Debatte bestritten Ernst Stocker (SVP), Carmen Walker Späh (FDP), Anne-Claude Hensch (AL) und Benno Scherrer (GLP). Hier haben wir die wichtigsten Aussagen zusammengetragen. Und hier das Video-Best-of:

Schliesslich luden wir die beiden Politexperten Sarah Bütikofer und Michael Hermann zu einem «Politnerd»-Talk ein. Die beiden erklärten, was bürgerliche «Mario-Fehr-Blindheit» ist – und warum sie Silvia Steiner trotz schlechter Umfragewerte nicht abschreiben. Hier die Zusammenfassung. Und hier das Video-Best-of:

