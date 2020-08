Ordensfrauen auf Tiktok – Video-Clips von Nonnen gehen viral Die einen sind Tiktok-Stars, die anderen machen bei Rap-Challenges mit: Smarte Ordensschwestern mischen bei der Jugendkultur mit. Lucie Machac

Was soll ich heute bloss anziehen? Solche Probleme kennen Nonnen nicht. Foto: Tiktok @carmeldcj

Wie isst eine Nonne ein Sandwich richtig? Natürlich, kein Happen ohne Bekreuzigung. Was sind schwierige Entscheidungen im Kloster? Man muss für jeden Tag in der Woche die passende unter den sieben identischen Kutten finden. Mit solch selbstironischen Statements und sehr lustig inszenierten Videoclips machen derzeit die Ordensschwestern eines holländischen Klosters auf der Plattform Tiktok Furore. Also dort, wo sich normalerweise Kinder und Jugendliche zur Selbstbeweihräucherung treffen.