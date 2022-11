Zwei von Sonys Neuen: Die FX30 (links) und die A7R V. Foto: Rafael Zeier

Während die grossen Techkonzerne auch während der Pandemie und der Chipkrise neue Geräte auf den Markt bringen konnten, mussten sich die Fotohersteller zurückhalten. Smartphones haben nicht nur auf den Wunschlisten der Kundinnen und Kunden Priorität, sondern auch in den Fabriken und bei den Bauteilen.

Doch nun geht es langsam wieder los. Fuji (X-T5) und Canon (R6 II) haben bereits spannende neue Produkte vorgestellt. Und auch Sony war nicht untätig. Gleich drei neue Kameras wurden in den letzten Monaten präsentiert.

A7R V (4500 Franken)

Bewährtes Design, aber neue Videofunktionen: Sony A7R V.

Bei den grossen (und teuren) Vollformatkameras war die R-Reihe bislang mit der sehr hohen Auflösung ideal für Landschafts-, Studio- und Produktfotografie. Immer wieder stellten die R-Kameras Megapixel-Rekorde auf. Nicht so mit dem neusten Modell. Das bleibt bei 60 Megapixeln. Neu ist ein noch mal schlauerer Autofokus, doch so beeindruckend der auch ist, gerade für Landschaften und Produkte ist er nicht so wichtig – und der bisherige Autofokus war schon mehr als gut genug.

Nein, die spannendste Neuerung an der neuen R sind die Videofunktionen. Da braucht sich die R nun nicht mehr vor Kameras, die sich schon immer an Filmerinnen und Filmer gerichtet haben, zu verstecken. Dank hoher 8-K-Auflösung und vielen Qualitätsfunktionen ist Sonys-Landschaftskamera nun auch auf der Wunschliste der Videofraktion angekommen.

FX30 (2300 Franken)

Ausgelegt auf Video: Die FX30 ist nur auf den ersten Blick eine Fotokamera.

Bei den Kameras mit dem etwas kleineren APS-C-Sensor musste man sich in den letzten Jahren immer wieder fragen, ob Sony daran überhaupt noch Interesse hat. Dennoch wünschten sich Fans dieser pragmatischen Sensorgrösse eine richtige Profikamera. Sony brachte aber nur Einsteiger- und Mittelklasse­modelle – bis jetzt.

Zum ersten Mal kommt mit der FX30 eine Topkamera für den APS-C-Bereich: ein grosses Profigehäuse mit dem kleineren Sensor zu einem guten Preis. Nur – Sony hat nicht das Gehäuse einer Fotokamera gewählt, sondern das der Videokamera FX3. Ohne Sucher und dafür mit ganz vielen Gewinden, um Lampen und Mikrofone zu befestigen.

Videofans bekommen nun also das, wovon die Fotofans immer geträumt haben: ein günstiges Profigerät fast ohne Kompromisse.

ZV-1F (650 Franken)

Sieht aus wie eine Kompaktkamera, ist aber ein kleines Videostudio: Sony ZV-1F.

Dass Kompaktkameras nicht mehr gefragt sind, ist seit Jahren offensichtlich. Smartphones sind einfach mehr als gut genug. Darum hat Sony auch schon lange keinen Nachfolger der einst gefeierten RX100-Reihe veröffentlicht. Stattdessen wurde die Reihe umbenannt und als ZV-1 für Video optimiert. Nun folgt mit der ZV-1F eine noch günstigere Variante, die keine Zoomfunktion hat und sich mit einer festen Brennweite und guten Mikrofonen an Leute richtet, die sich vor allem selber filmen (Vlogging nennt man das).

Im Test haben die neue A7R und die FX30 (die 1F war noch nicht verfügbar) ausgesprochen gut gefallen – wenn man sich eben für Video begeistern kann. Wer nur fotografieren möchte, kann sich auch eine ältere A7R kaufen und wird mit der FX30 (die durchaus auch fotografieren kann) ohne Sucher und spezielle Fotoknöpfe kaum glücklich.

Bei Sony, wo man in den letzten 10 Jahren eine gute Nase für Kameratrends hatte, sieht man nun deutlich, wohin die Reise geht: Einerseits werden Smartphone-Kameras (gerade wegen der enormen Rechenleistung) immer besser, und anderseits ist im Bereich der Fotokameras längst ein Plateau erreicht. Grosse Verbesserungen bei der alles entscheidenden Bildqualität gibt es nicht mehr.

Kein Wunder, nutzen Profifotografen bewährte Kameras und kaufen nicht Jahr für Jahr die neusten Modelle. Sie sind einfach gut genug. Verbesserungen gibt es bei Nebenaspekten wie Rechenleistung, Tempo, Autofokus und vor allem eben bei den Videofunktionen. Dort gibt es dank moderner Sensoren und schnellen Prozessoren noch viel Potenzial – und auch eine Kundschaft, die bereit ist, dafür zu bezahlen.

Von der Spielerei zum Verkaufsargument

Video wird immer wichtiger, und immer mehr Leute interessieren sich dafür, entsprechend werden Kameras und Objektive nun gezielt dafür entwickelt. Waren Video­funktionen früher lustige Spielereien in Fotokameras, sind sie heute ihr bestes Verkaufsargument. Das sieht man nur schon daran, dass die Videofunktionen nicht mehr tief in den Menüs versteckt werden, sondern immer prominenter in der Software und auf den Gehäusen platziert werden.

Kommt dazu: Die Video­qualität ist inzwischen so gut, dass es mit 4-K-Auflösung (rund 8 Megapixel) und mit 8-K-Auflösung (rund 32 Megapixel) sowieso möglich ist, aus Videoaufnahmen einzelne Bilder zu entnehmen und als Foto zu verwenden.

Aber Fotopuristen brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ganz vergessen gehen sie nicht. Einerseits sind die neusten Kameras immer noch sehr gute Fotokameras, und zudem wird ein Medium und Hobby wie die Fotografie nie verschwinden. Es wird einfach künftig noch etwas exklusiver – wenn man es mit einer Kamera statt einem Smartphone betreiben möchte.

