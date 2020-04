Technik für das Homeoffice – Videokonferenzen mit dem maximalen Privatsphären-Schutz Die Diskussion um die Abhörsicherheit bei den Videochat-Apps reisst nicht ab: Vorschläge für Leute, die speziellen Wert auf die Geheimhaltung legen. Matthias Schüssler

Dank Open Source lässt es sich verschlüsselt und mit einheimischen Dienstleistern per Videokamera kommunizieren. Foto: Cottonbro/Pexels.com

Zwar herrschte auch bis jetzt kein Mangel an Lösungen für die berufliche oder private Kommunikation per Kamera und Mikrofon. Doch mit dem Lockdown-bedingten Trend zum Homeoffice haben viele Unternehmen die Möglichkeiten in ihren Apps in den letzten Tagen und Wochen ausgebaut.