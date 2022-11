2:0 bei Gottéron – Viel Hrubec und viel Eis-Schach beim ZSC-Sieg Beim Spitzenspiel in Freiburg fallen erst im Schlussdrittel die Tore. Die Zürcher gewinnen nicht zuletzt dank 27 Paraden ihres Goalies. Kristian Kapp

Immer wieder Simon Hrubec: Auch hier gegen Gottérons Stürmer David Desharnais bleibt der ZSC-Goalie Sieger, von Verteidiger Phil Baltisberger gibt es hier Unterstützung. Foto: Estelle Vagne (Freshfocus)

Es waren untypische Momente an diesem Abend, die dieses Spiel lancierten und am Ende sogar bereits entschieden. Nach drei Minuten im Schlussdrittel tauchte Gottérons Verteidiger Mauro Dufner alleine im gegnerischen Slot auf, genauso wie der Zürcher Denis Hollenstein im unmittelbaren Gegenzug Sekunden später. Gut zwei Minuten später lag der Puck im Freiburger Tor, Juho Lammikko schloss einen Konter erfolgreich ab, das einzige Mal an diesem Abend sah ein Goalie schlecht aus: Connor Hughes dürfte diesen Schuss aus spitzem Winkel normalerweise halten.

Dieses wilde Hin und Her erinnerte vielleicht an die Vorgänge vor zwei Tagen und an das letzte ZSC-Spiel. 6:4 hatte er am Sonntag das wilde erste Wiedersehen mit Meister Zug seit dem verlorenen Playoff-Final gewonnen – da ging nicht alles, aber sehr vieles ins Tor, selbst der EVZ lenkte den einen oder anderen Puck für die Zürcher ins eigene Netz, was den Spektakelgehalt natürlich erhöhte.

Keine ungewöhnliche Szene: Als Gottérons Verteidiger Dave Sutter in der 49. Minute das praktisch sichere 2:2 zu erzielen scheint, verhindert sein Mitspieler den Treffer im letzten Moment: Natürlich ungewollt blockt Center Walser vor der Torlinie den Puck … Reto Berra

Seit dem 7. Oktober hat der Schweizer Nationalgoalie und Fribourgs Nummer 1 nicht mehr gespielt. Eine Rückenverletzung, die eine Operation zur Folge hatte, lässt ihn momentan nicht einmal auf ein baldiges Comeback denken. Wie Berra kürzlich sagte, sei dieser frühestens Ende Januar 2023 geplant. Kyen Sopa

Der 22-jährige ZSC-Stürmer isst derzeit hartes Brot. Zuletzt stand er am 5. November in Bern auf dem Eis. Seither spielte er entweder beim Farmteam GCK oder sass er drei Mal umgezogen auf der ZSC-Bank, jedoch ohne Eiszeit – in Fribourg ist er wieder 13. Stürmer, darf immerhin im Schlussdrittel für drei Shifts aufs Eis.

Zwei Tage wirkten diesbezüglich wie eine Ewigkeit. Denn Zürichs nächstes Gastspiel am Dienstag war genau das Gegenteil eines Spektakels. Das kam nicht wirklich überraschend. Gottéron hat sich unter Trainer Christian Dubé zur ligaweiten Referenz für defensive Stabilität entwickelt - das ist für den Kanadier ein grosses Kompliment, standen doch die Freiburger früher jahrelang eher für Emotionen und Spektakel, aber nicht unbedingt für solides und nüchternes Eishockey.

Auch die Advanced Stats belegen die Hauptstärke Gottérons: Nicht nur ist die Mannschaft die klare Nummer 1 bezüglich «Erwartete Gegentore» bei 5-gegen-5-Hockey, Dubés Team weist da als einziges einen Wert unter 2,0 auf. Umgesetzt auf dem Feld hiess das: Spielen wir Eis-Schach! Denn auch die ZSC Lions liessen defensiv nicht allzu viel zu, das Spiel stand nach 40 Minuten tatsächlich 0:0.

Fribourg lange näher am 1:0

Es waren dennoch die Zürcher, die mit diesem Resultat zufrieden sein mussten. Denn die wenigen guten Torchancen, die konnte Gottéron fast exklusiv für sich reklamieren. Zwei Mal rettete im Mitteldrittel ein Zürcher auf der Torlinie: Einmal Verteidiger Patrick Geering spektakulär backhand, das zweite Mal Goalie Simon Hrubec nicht minder bemerkenswert per seitlichem Sprung.

Der Schütze des Siegestores: ZSC-Stürmer Juho Lammikko gegen Gottérons Goalie Connor Hughes. Foto: Estelle Vagne (Freshfocus)

Phil Baltisbergs Flatterpuck kurz vor Ende des zweiten Abschnitts landete an zwar der Latte, doch diese Chance am praktisch aus dem Nichts, eine Zürcher Führung wäre nicht wirklich verdient gewesen. Der ZSC wirkte in der Vorwärtsbewegung gegen die gut organisierte Defensive des Gegners ideenlos, ihre Stärken hatte die Mannschaft von Rikard Grönborg in anderen Disziplinen: Die Zürcher blockten viele Schüsse, offiziell deren 23!

Das war bis am Ende nötig, denn bis Lucas Wallmark mit dem Schuss ins leere Tor zum 0:2 drei Sekunden vor Schluss das Spiel endgültig entschied, mussten die Lions viel Zeit in der eigenen Zone verbringen. Sie taten dies meist konzentriert und diszipliniert, hatten einmal bei einer Grosschance Dave Sutters auch grosses Glück. Und dann war da natürlich Goalie Hrubec, dem ein weiteres grosses Spiel im ZSC-Dress gelang. Seine beste Parade packte er drei Minuten vor Schluss gegen Fribourgs Topskorer Janne Kuokkanen aus.

Telegramm: Infos einblenden Fribourg – ZSC Lions 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) 8878 Zuschauer. Tore: 46. Lammikko (Trutmann ,Bodenmann) 0:1. 60. (59:57) Wallmark (ins leere Tor) 0:2. Strafen: 2mal 2 Minuten Fribourg. 5mal 2 Minuten ZSC. ZSC: Hrubec; Weber, Lehtonen; Kukan, Geering; Phil Baltisberger, Marti; Trutmann; Riedi, Wallmark, Texier; Bodenmann, Lammikko, Hollenstein; Azevedo, Andrighetto, Sigrist; Chris Baltisberger, Diem, Bachofner; Sopa. Bemerkungen: Fribourg ohne Chavaillaz, De la Rose (überzählig), Berra, Jörg. ZSC ohne Schäppi (verletzt), Roe (überzählig). – 14. Pfostenschuss Bykov. 39. Lattenschuss Texier. – 59. (58:09) SR Micha Hebeisen verletzt ausgeschieden nach Zusammenprall mit Fribourgs Kuokkanen. Das Spiel danach mit 3-Mann-System zu Ende arbitriert. – Fribourg von 58:18 bis 59:57 ohne Goalie, mit zusätzlichem Feldspieler. – 58:28 Time-out Fribourg.

