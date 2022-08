Abo Schwingfest in Basels Agglo Ist der Austragungs­ort tat­sächlich so un­schweizer­isch?

Am Wochenende trifft sich die Schweiz am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln. Viele fragen sich: Wie soll das nur zusammengehen? Eine Spurensuche.