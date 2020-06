GC mit starker Vorstellung – Viel Pappe, viele Tore – und das perfekte Debüt Die Grasshoppers deklassieren im ersten Spiel nach Corona den FC Aarau und gewinnen gleich 5:0. Marcel Rohner

Was für ein Spiel zum Re-Start der Challenge League: Die GC-Spieler Nikola Gjorgjev, Petar Pusic und Giotto Morandi (v.l.) bejubeln den vierten Treffer beim 5:0-Sieg gegen den FC Aarau. Die Pappfiguren auf der Tribüne zeigen weniger Emotionen. Foto: Andy Mueller/Freshfocus

In den vergangenen Wochen wurde bei GC viel geschwärmt. Von diesem einen Spiel in Schaffhausen, diesem rauschenden 3:0 im Februar. Vom besten Spiel der Saison. Das galt nun während 117 Tagen Unterbruch. Bis Freitagabend, bis Aarau in den Letzigrund und GC-Trainer Zoltan Kadar zur perfekten Premiere kam.