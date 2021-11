Digitale Radrennen in Zürich – Viel Schweiss und ein Hauch von Sechstagerennen Die «Digital Swiss 5» versuchen den Radsport virtuell neu zu erfinden. Bei der Premiere in der Saalsporthalle glänzt die beste Schweizerin Marlen Reusser – sie fährt in die Top 10. Emil Bischofberger

Gefeierte Schweizer Meisterin: Marlen Reusser lässt bei der Premiere in der Hallenstadion auch mehrere Männer hinter sich. Foto: Urs Jaudas

Der Bass wummert, die Discolichter vollführen wilde Manöver. In der Mitte des Saals schwitzt eine lange Reihe von Velofahrerinnen und Velofahrern. Bei einigen tropft es dermassen, dass die Frottiertücher auf ihren Lenkern nicht mehr nachkommen und sich Lachen am Boden bilden. Sprich: Es ist alles wie in einer dieser trendigen Spinningklassen, die in Zürich gerade so beliebt sind.

Nur: Das sind keine Bürogummis, die sich in der Saalsporthalle am Freitagabend richtig auspowern wollen, sondern professionelle Sportlerinnen und Sportler. Es sind Rennvelofahrerinnen und Triathleten.