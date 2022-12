Das rät Balletttänzerin Katja Wünsche gegen den Kater. Normalerweise gibts an ihren Wochenenden aber viel eher Kaffee, Risotto und Zeit zu dritt auf dem Sofa.

Jedes Wochenende beantworten im Kanton Zürich lebende Personen aus Kultur, Sport und Wirtschaft unseren Fragebogen zum Wochenende. Heute: Balletttänzerin Katja Wünsche.

Wenn ich am Morgen mit einem Kaffee auf dem Sofa sitze, meine zwei Männer rumalbern und mir bewusst wird, dass ich freihabe – eine schöne Entspannung, die dann einsetzt.

Die Primaballerina lebt mit ihrer kleinen Familie – Mann und Sohn – in Zürich. (ric)

Katja Wünsche stammt aus Dresden, wurde an der Staatlichen Ballettschule Berlin ausgebildet und ist Preisträgerin zahlreicher Ballettwettbewerbe. Bevor sie zum Opernhaus Zürich kam, tanzte sie im Stuttgarter Ballett.

Die 41-jährige Ballett-Tänzerin ist seit 2012/13 Erste Solistin im Opernhaus Zürich. Seither trat sie dort in diversen Stücken auf, darunter «Romeo und Julia», «Woyzeck» und «Anna Karenina». Bis Anfang Dezember tanzte sie im Weihnachtsklassiker «Nussknacker und Mausekönig». Ab Mitte Januar ist sie im Stück «On the Move» nach der Choreografie von Ballettlegende Hans van Manen zu sehen.

Es beginnt für mich am Samstag um halb zwei mittags nach dem Training und den Proben. Wenn ich samstags und sonntags keine Vorstellung habe, fahren wir gern spontan in die Berge.

Wir haben ein morgendliches Ritual, das ich aber am Wochenende oder an sonstigen freien Tagen besonders auskosten kann: mit meinem Sohn Kaffee machen und anschliessend zu dritt auf dem Sofa geniessen.

Ich bin gern aktiv unterwegs, wenn ich freihabe. Berge sind also immer die erste Wahl.

Sollte man am Wochenende unbedingt oder keinesfalls in die Berge/aus der Stadt fahren?

«Wegen eines Opernballs war ich so müde, dass ich beim fünften Date mit meinem Mann auf dem Sofa eingeschlafen bin, während er meine Küche aufgeräumt hat.»

Ich war schon eine Weile nicht mehr auswärts brunchen, aber neulich habe ich am Hegibachplatz das Caféfenster von Hegifret entdeckt, und das Hinterzimmer sah sehr gemütlich aus. Das würde ich gern mal ausprobieren.

Der Züriberg, unser persönlicher Hausberg. Ein Muss ist der Orelliweg mit Blick über Zürich und den See. Bei gutem Wetter kann man die gesamte Alpenkette sehen.

Am Sonntagabend gibts Risotto. Dafür haben wir eigentlich immer alles da, wenn wir nach unseren sehr spontanen Wochenendplänen nach Hause kommen.

Welches Rezept wird bei Ihnen zu Hause am Wochenende am häufigsten zubereitet?

Das war nach einem Opernball im Opernhaus. Ich war so müde, dass ich beim fünften Date mit meinem Mann auf dem Sofa eingeschlafen bin, während er meine Küche aufgeräumt hat. Der Opernball war übrigens das vierte.

Ihr Hoteltipp für einen Wochenendtrip?

Die Rote Wand in Lech am Arlberg in Österreich, nur zwei Stunden von Zürich entfernt. Für ein Wohlfühlwochenende perfekt: schönes, modernes Design, gemütliches Spa, super Essen, Berge… Ich bin vielleicht nicht ganz objektiv, denn das war unser erstes Weekend ohne Kind. Aber ich glaube auch unter Berücksichtigung dieses Umstands empfiehlt es sich sehr!