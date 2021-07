Delta-Variante grassiert in Asien – Viele leiden und sterben einfach zu Hause Das schwache Gesundheitssystem Indonesiens droht zu kollabieren. Noch komplizierter ist der Kampf gegen das Virus in Burma, wo niemand der Militärjunta vertraut. Arne Perras

Die täglichen Todeszahlen haben sich seit Mai fast verzehnfacht: Trauernde auf einem Friedhof in Jakarta. Foto: Oscar Siagian (Getty Images)

Noch im Frühling zählte Indonesien zu jenen Ländern, die sich als Helfer in der Pandemie hervortaten. Jakarta lieferte Tausende Sauerstoffgeräte nach Indien, als Covid-19 dort besonders schlimm wütete. Nun aber ist der grösste Staat in Südostasien selbst in Not und kämpft mit dem drohenden Kollaps seines Gesundheitssystems.

Die Corona-Zahlen in Indonesien schiessen seit vier Wochen steil nach oben, Mitte Juli infizierten sich nach offiziellen Angaben mehr als 50’000 Menschen pro Tag. Die tatsächliche Zahl dürfte weit höher liegen, weil wenig getestet wird und es kaum gelingt, Kontakte nachzuverfolgen. Die täglichen Todeszahlen haben sich seit Mai fast verzehnfacht.