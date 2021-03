Frauenfussball in Afghanistan – «Viele Männer hatten Angst vor einer Frau» Khalida Popal wollte den Fussball in Afghanistan verändern – sie bekam Todesdrohungen und musste das Land verlassen. Ein Gespräch mit einer Frau, die trotzdem immer noch helfen will. Jonas Hüster

Sie hat den Fussball in ihrem Heimatland Afghanistan verändert: Heute lebt Khalida Popal im Exil in Dänemark. Foto: Imago

Als Khalida Popal ein Kind war, spielte sie Fussball auf der Strasse mit ihren Brüdern. Das änderte sich, als sie älter wurde. «Ich musste mir ein Team suchen, in dem nur Mädchen spielten», sagt sie. Zu viel Druck aus der Gesellschaft – Mädchen dürften nicht mit Jungs spielen, hiess es.

Widerstände ist Khalida Popal also gewohnt, trotzdem wurde sie zuerst Nationalspielerin, dann Vorstandsmitglied in Afghanistans Fussballverband. Doch nun, mit 33 Jahren, sitzt sie zum Videogespräch in einem Büro in Dänemark. Ein Interview über Träume und Hindernisse, Todesdrohungen und ihre Flucht – und darüber, wie sie schliesslich mithalf, einen Missbrauchsskandal um Afghanistans ehemaligen Verbandschef aufzuklären.