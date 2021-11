Stanley Tucci als Autor – Viele Rezepte und ein dunkles Geheimnis Der Schauspieler kommt in seinem Bestseller «Taste» dem Geschmack des Lebens auf die Spur. Ewa Hess

Plötzlich Papst der italienischen Küche: Schauspieler und Buchautor Stanley Tucci in Rom. Foto: Getty Images

Irgendwann, mitten im Pandemiewahnsinn, geschah es, dass Stanley Tucci, ein Charakterdarsteller hollywoodscher Prägung («The Devil Wears Prada») zum weltweiten Papst italienischer Küche wurde.

Zwei frühere von ihm verfasste Kochbücher und seine Rollen in den geliebten Kochfilmen «Big Night» und «Julie & Julia» prädestinierten ihn für diese Würde, doch es war erst der Mangel an kulinarischen Gemeinschaftserlebnissen während der Lockdown-Monate, der ihm so kräftig in die Hand spielte. Er reiste für die CNN-Serie «Searching for Italy» ins pandemisch abgeriegelte Land seiner Grosseltern und bekam vor laufender Kamera sensorische Orgasmen beim Riechen eines Laibs Parmesan oder beim Abtasten frischer Zucchetti. Die Serie schlug sofort ein.