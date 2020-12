Mitgliederschwund in der katholischen Kirche – Viele Stadtzürcher brauchen die Kirche nicht mehr Die katholische Kirche verliert in Zürich massiv an Mitgliedern und Bedeutung. Eine Studie empfiehlt jetzt einen Erneuerungsprozess von unten. Simon Huwiler

Wie die Kirche St. Felix und Regula bleiben die katholischen Kirchen Zürichs immer häufiger leer, nicht nur wegen den Corona-Einschränkungen. Foto: Dominique Meienberg

Die katholische Kirche in der Stadt Zürich und ihre 23 Pfarreien erleben einen tiefgreifenden Umbruch. Ein paar Zahlen aus dem neuen «Arbeitspapier Katholisch Stadt Zürich 2030» illustrieren das drastisch. Wohnten in den 70er-Jahren noch 164’000 Katholikinnen und Katholiken in der Stadt, so sind es aktuell noch 100’000. Mittlerweile übersteigt der Anteil der Konfessionslosen (36 Prozent) jenen der Katholiken (26,7 Prozent) um fast 10 Prozent.

Gemäss der aktuellen Standortbestimmung gehen die zentralen kirchliche Amtshandlungen (Kasualien) dramatisch zurück: Seit den 1990er-Jahren übersteigt die Zahl der konfessionslosen Babys diejenige der katholisch getauften, aktuell im Verhältnis 4 zu 1. Nur noch jedes zweite Kind katholischer Eltern wird getauft. Jährlich stehen 583 Taufen 856 Beerdigungen gegenüber, dazu kommen 1600 Kirchenaustritte. 2018 kam es in der Stadt Zürich zu gerade mal 89 katholischen Eheschliessungen, dafür zu 219 Hochzeiten von Zürcher Katholiken im Ausland.