Nach Ende von Null-Covid – Viele Tote, keine Medikamente und überfüllte Spitäler in China Kliniken voll, Krematorien überlastet und Medikamente ausverkauft: Das Milliardenvolk muss sich auf mehrere Corona-Wellen gefasst machen. Gerade die Älteren sind gefährdet.

Sanitäter liefern einen Patienten in eine Fieberklinik in Peking ein. (21. Dezember 2022) Foto: Kevin Frayer (Getty Images)

Von Null-Covid zu planloser Lockerung: Seit der Explosion der Corona-Fälle und dem abrupten Ende der rigorosen Null-Toleranz-Strategie in China vor zwei Wochen verbreitet sich das Virus mit hoher Geschwindigkeit im Milliardenvolk.

Vielerorts sind die Krankenhäuser voll. In Peking kommen die Krematorien mit der Einäscherung der Toten nicht mehr nach. Nach Schätzungen muss mit Hunderttausenden Toten gerechnet werden. Doch die Regierung möchte am liebsten nur noch von einer harmlosen «Corona-Erkältung» sprechen.

Vielerorts sind die Krankenhäuser voll: Patienten warten vor einem Spital in Peking. (21. Dezember 2022) Foto: Jade Gao (AFP)

Der Sprung ist gewaltig: Mussten Infizierte Anfang Dezember noch in Krankenhäuser, erlauben ihnen mehrere Metropolen heute sogar schon die Rückkehr zum Arbeitsplatz. Voraussetzung ist nur, dass sie keine oder nur leichte Symptome zeigen. So etwa geschehen in Guiyang in Südwestchina: Dort erging ein solcher Ruf zurück zur Arbeit an Beschäftigte von Supermärkten, medizinischen Einrichtungen, Lieferdiensten und Behörden. Das Parteiblatt «Global Times» sprach von einer «besseren Balance zwischen epidemischer Vorbeugung und sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung».

Angestellte dürfen in mehreren Metropolen trotz Infektion wieder zur Arbeit: Menschen in einem Supermarkt in Shanghai. (11. Dezember 2022) Foto: Hu Chengwei (Getty Images)

Nach fast drei Jahren mit Lockdowns, Zwangsquarantäne, Massentests und Kontaktverfolgung hatte das bevölkerungsreichste Land der Erde am 7. Dezember seine harte Null-Toleranz-Politik plötzlich aufgehoben. Die Kehrtwende wurde damit begründet, dass die Infektionen mit den neuen Omikron-Varianten nicht mehr so schwer verliefen. Doch sah die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Grund vor allem darin, dass die Lage ausser Kontrolle geraten war und die harten Massnahmen nicht mehr durchgehalten werden konnten.

Ein weisses Blatt ohne Slogan wurde Symbol des Protestes: Chinesinnen und Chinesen protestierten in Shanghai gegen die Null-Covid-Strategie des Regimes. Foto: Hector Retamal (AFP)

Die Wende traf die Krankenhäuser unvorbereitet, weil es bis dahin «keine Strategie» für eine Lockerung gab, wie ein europäischer Gesundheitsexperte schilderte. Die Impfkampagne war nur unzureichend vorangetrieben worden. Viele der 260 Millionen älteren Menschen über 60 Jahre sind unzureichend geschützt: Nur 70 Prozent der mehr als 60-Jährigen und 40 Prozent der Menschen über 80 Jahren haben eine Booster-Spritze bekommen. Moderne ausländische Impfstoffe sind aus politischen Gründen nicht zugelassen. Bei vielen Chinesen liegt die letzte Impfung weit zurück, so dass sie die Krankheit voll trifft.

Zum Vergleich: Als in der Schweiz Anfang April, am Ende der zweiten Omikronwelle, alle Corona-Massnahmen fielen, hatten 98 Prozent der hiesigen Bevölkerung Antikörper gegen Sars-CoV-2 im Blut, waren also geimpft oder genesen.

Viele Chinesen sind nur unzureichend geimpft. Vor allem die Älteren sind nun gefährdet: Hier wird ein ältere Frau im Dorf Danzhai in der Provinz Guizhou geimpft. (21. Dezember 2022) Foto: AFP

Statt Krankenhäuser auszubauen und mehr Intensivbetten zu schaffen, waren vielmehr Quarantänelager für Zehntausende gebaut worden. Auch waren keine Vorräte an Medikamenten angelegt worden. Fieber- und Erkältungsmedizin oder Schnelltests waren sofort nach der Lockerung ausverkauft. Auch nach zwei Wochen fehlt der Nachschub: «Wir Chinesen sind zu viele», erklärt eine Apothekerin ihre leeren Regale.

Statt Kliniken auszubauen und mehr Intensivbetten zu schaffen, hatten die Behörden bisher vor allem Quarantänelager aufgebaut, wie hier in Peking. (20. Dezember 2022) Foto: Jade Gao (AFP)

Offizielle Zahlen zur Infektionslage gibt es nicht mehr, aber allein von den 21 Millionen Pekingern ist nach groben Schätzungen mehr als jeder Zweite erkrankt. Viele Restaurants, Unternehmen, Geschäfte, Banken haben geschlossen. Erst wochenlanger Lockdown, jetzt kranke Mitarbeiter: Viele Läden und Restaurants haben wirtschaftlich nicht überlebt, wie verklebte Fensterfronten in Einkaufszentren zeigen.

Viele Läden und Restaurants in Peking haben die Pandemie wirtschaftlich nicht überlebt. (27. November 2022) Foto: Kevin Frayer (Getty Images)

Lange hatte die chinesische Führung ihre Null-Covid-Strategie als Zeichen für die systemische Überlegenheit des kommunistischen Systems gegenüber westlichen Gesellschaften gepriesen. Eindringlich wurde das Volk vor den Gefahren des Corona-Virus und der Folgeschäden gewarnt. Doch jetzt, wo die Massnahmen nicht mehr greifen und der Preis für die zweitgrösste Volkswirtschaft steigt, wird das Risiko und die Schwere der Erkrankung mit ähnlicher Vehemenz heruntergespielt und die bisherige Politik als «völlig korrekt» verteidigt.

Erst wochenlanger Lockdown, jetzt kranke Mitarbeiter: Drei Kuriere müssen alle Pakete selber ordnen, weil ihre Arbeitskollegen wegen Krankheit ausgefallen sind. (21. Dezember 2022) Foto: Kevin Frayer (Getty Images)

Die staatliche Propaganda wird nicht müde, davon zu sprechen, dass die Kehrtwende oder vielmehr «Optimierung», wie es beschönigend heisst, «zum richtigen Zeitpunkt» gekommen sei – auch ungeachtet der winterlichen Erkältungszeit. Die Pandemie sei jetzt «kontrollierbar», wird beteuert. «Eine Rückkehr zu voller Normalität kann im Frühjahr erwartet werden», will die «China Daily» Hoffnung machen.

Die Staatsmedien sprechen bereits von einer «Rückkehr zu voller Normalität», während nach groben Schätzungen mehr als jeder Zweite Pekinger erkrankt ist. (9. Dezember 2022) Foto: Kevin Frayer (Getty Images)

Vorher werden aber noch drei Corona-Wellen durch das Land rollen, wie Experten vorhersagen. Die erste wird bis Mitte Januar städtische Gebiete betreffen. Die zweite wird bis Mitte Februar folgen, wenn Hunderte Millionen Menschen zum chinesischen Neujahrsfest am 22. Januar traditionell in ihre Heimatdörfer reisen werden. Mit der Rückkehr der Reisenden ist dann die dritte Infektionswelle bis Mitte März zu erwarten. Am Ende werden sich 80 bis 90 Prozent der 1,4 Milliarden Chinesen angesteckt haben, wird vorhergesagt.

Experten rechnen mit einer weiteren Corona-Welle, wenn Hunderte Millionen Menschen zum chinesischen Neujahrsfest am 22. Januar traditionell in ihre Heimatdörfer reisen werden: Ein Bahnhof in Shanghai vor dem Ausbruch der Pandemie. Foto: Getty Images

Auch wenn die Krankheit mit Omikron nicht mehr so schwer verläuft, drohen China nach mehreren Studien zwischen einigen Hunderttausend bis hin zu fast einer Million Tote. Die Höhe hängt davon ab, wie schnell mit Booster-Präparaten geimpft wird, Medikamente zur Behandlung eingesetzt werden, wie viel Maske getragen wird oder weiter öffentliche und soziale Gesundheitsmassnahmen ergriffen werden.

Krematorien in den chinesischen Metropolen waren bereits vor der Lockerung stark ausgelastet: Angehörige einer Corona-Toten müssen sich draussen verabschieden. (5. März 2022) Foto: Ben Marans (Getty Images

Krematorien in Peking haben heute schon lange Wartezeiten. «Seit der Covid-Öffnung sind wir mit Arbeit überlastet», schildert eine Mitarbeiterin der Dongjiao-Einäscherunganstalt dem «Wall Street Journal». «Im Moment sind es 24 Stunden am Tag. Wir kommen nicht nach.» Viele Covid-Opfer werden in der Statistik aber gar nicht gezählt, weil die Todesursache vielmehr an Vorerkrankungen festgemacht wird. Nur wer nach einer Infektion an Lungenentzündung oder Versagen der Atemwege gestorben ist, wird nach einer sehr engen, neuen Definition auch als Corona-Toter gezählt.

SDA/aru

