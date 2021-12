Interview mit Sarah Spale – «Vielleicht freunden sich die beiden einsamen Wölfe an»

Ein letztes Mal schlüpft die Basler Schauspielerin in die Rolle der Rosa Wilder in der SRF-Erfolgsserie. Im Gespräch verrät die Schauspielerin, was sie durch die Verkörperung der Polizistin über sich gelernt hat.

In der vierten «Wilder»-Staffel ermitteln Sarah Spale alias Rosa Wilder und deren Partner Manfred Kägi wieder in Wilders fiktivem Heimatdorf Oberwies.

Sarah Spale, Rosa Wilder ist zum vierten Mal mit einem Fall beschäftigt, der sie wiederum in menschliche Abgründe blicken lässt. Was macht Wilder in der letzten Staffel anders als in der ersten?

Rosa Wilder hat sich als Polizistin entwickelt. In der ersten Staffel stand sie als Polizistin noch am Anfang, sie war sozusagen noch ein Küken. In ihrem vierten Fall profitiert sie nun von ihrer Erfahrung als Ermittlerin und ihrer Weiterbildung, die sie in Amerika gemacht hat. Sie ist selbstsicherer geworden.