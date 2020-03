Psychisch kranke Jugendliche leiden unter der Corona-Krise – «Vielleicht muss ich vehementer sagen, dass ich nicht mehr kann» In der Isolation eskaliert die Situation besonders in Familien mit psychisch kranken Kindern und Jugendlichen. Die Psychiatrie baut ihr Hilfsangebot aus. Catherine Boss

Die Notfälle nehmen zu, weil die Situation in Familien eskaliert: Knabe im Gespräch mit dem Vater. Getty Images

«Ich kann ihn nicht zwingen. Er will keine Schulaufgaben machen. Und immer mehr wird die Nacht für ihn zum Tag», sagt Anna P.* über ihren 14-jährigen Sohn. «Wenn ich durchgreifen will, wenn ich ihm Strukturen verordne, haut er ab, mitten in der Nacht.» Ihr Sohn ist in psychiatrischer Behandlung. Vor der Corona-Krise verbrachte er eine gewisse Zeit in der Klinik. Nun ist er zu Hause – und sie ist heillos überfordert. Am Tag das Homeoffice, in den Nächten liegt sie wach. «Ich weiss nicht, wie ich das durchstehen werde», sagt sie.

Das Leben in der Isolation ist für die meisten Familien eine grosse Herausforderung. Doch die Corona-Krise fordert ganz besonders Familien mit psychisch beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen. Es sind Junge und Mädchen mit Psychosen, besonderen Ängsten, Essstörungen, Drogensucht oder starken Depressionen. Manche verweigern Regeln und Anforderungen, sie lehnen sich gegen die Anweisungen der Lehrer und Lehrerinnen für das Homeschooling auf, halten sich nicht an einen Tag-Nacht-Rhythmus oder untergraben die Versuche der Eltern, eine Struktur in den Alltag zu bringen.

Nicht für alle ist die Isolation belastend

«Wir haben bereits Notfälle, weil die Situation in der Isolation und ohne Strukturen eskalierte», sagt Gregor Berger. Er ist Leiter des Notfallzentrums Kant der Klinik für Kinder und Jugendpsychiatrie an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Die Zahl der Notfälle hat laut Berger in den letzten zwei Wochen zwar nicht markant zugenommen, aber die Probleme haben sich verschoben. «Im Januar und Februar hatten wir sehr viele Fälle von Jugendlichen, die den schulischen Druck nicht ausgehalten haben», sagt Berger. Für diese jungen Menschen habe sich die Situation mit der Isolation eher verbessert. Für sie sei sogar eine Art Ruhe eingekehrt, auch das Thema Mobbing spiele wegen der Schulschliessung eine deutlich geringere Rolle, sagt Berger.

Massive familiäre Konflikte, weil für Jugendliche die Tagesstruktur fehlt: Zürcher Klinik für Kinder und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Hannes Henz

Hingegen meldeten sich in den letzten drei Wochen mehr junge Menschen und deren Eltern, bei denen die familiäre Situation eskaliere. «Es sind Jugendliche, die bereits zuvor psychische Schwierigkeiten hatten, denen die Schule oder der Umgang mit den Kollegen aber eine Struktur gaben», sagt Berger. Wenn es nicht gelinge, zu Hause in dieser schwierigen Zeit einen klaren Tagesablauf zu etablieren, komme es gerade bei solchen Jungen und Mädchen zu massiven Konflikten in der Familie. «Wir sehen Situationen, da bedrohen die Kinder die Eltern, oder die Eltern, die sonst nie ihre Kinder schlagen, werden handgreiflich», sagt der Notfallpsychiater.

So finden Sie Hilfe Infos einblenden Kantonale und lokale Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie verfügen über Notfall-Nummern

Pro Juventute bietet Hilfe für Kinder und Jugendliche in Not: Nummer 147

Der Elternnotruf berät Eltern in der Krise – 0848 35 45 55

Spitex-Organisationen bieten zum Teil spezielle Psychiatrie-Spitex für Kinder und Jugendliche an

Weil es absehbar ist, dass sich die Situation in den nächsten Wochen zuspitzen wird, will Susanne Walitza, Direktorin der Klinik Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie der Universitätsklinik Zürich das Hilfsangebot für Familien und speziell für Jugendliche ausbauen. Da die ambulanten Behandlungen wegen des Coronavirus in einigen Bereichen auf ein notwendiges Minimum reduziert worden seien, hätten Psychologen und Psychiaterinnen mehr Kapazitäten für Krisentermine per Telefon.

Notfallpsychiater fürchtet sich vor der Zeit danach

«Das gibt für den einzelnen Patienten oder die Patientin teilweise sogar mehr Zeit, als vorher für Gespräche zur Verfügung stand», sagt Walitza. «Jugendliche haben uns nach solchen telemedizinischen Behandlungen bereits gesagt, es sei positiv, dass sie so lange reden konnten und keinen Anfahrt- und Rückweg zur Klinik hatten.» Aber auch die Eltern müssten nun verstärkt begleitet werden. «Die Familien werden uns nun sehr fordern», sagt Walitza. Abklärungen oder Erstgespräche würden zwar wenn immer möglich telefonisch stattfinden. Doch die Ambulatorien seien weiterhin offen, und dringende neue Fälle würden persönlich gesehen, sagt die Klinikleiterin.

Baut das Angebot für überforderte Eltern aus: Susanne Walitza, Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Zürich. Daniel Winkler / 13 Photo

Sorgen bereitet Notfallpsychiater Berger die zweite Welle, wie er es nennt. Wenn dann in ein paar Wochen oder Monaten die Schulen wieder öffnen, wenn die Normalität wieder einkehren wird. Ein Teil der Schüler und Schülerinnen werde dann feststellen, dass es schulische Lücken gebe, weil sie es in der Quarantäne nicht geschafft hatten, den Anforderungen in den Kernfächern gerecht zu werden. «Das wird vielleicht noch schwieriger für uns werden als der jetzige Zustand», sagt Berger.

Anna P. hat eine weitere Nacht nicht geschlafen. Ihr Sohn war wieder draussen. Bisher haben Anrufe bei Behörden und Beratungsstellen noch keine konkrete Unterstützung gebracht, aber sie gibt nicht auf. «Vielleicht muss ich noch vehementer sagen, dass ich nicht mehr kann» sagt sie.

*Name geändert