Trump über mögliche Kandidatur – «Vielleicht muss man es noch einmal tun» Der ehemalige US-Präsident hält sich in einer Rede in Dallas zu einer erneuten Kandidatur weiterhin zurück. Mit radikalen Forderungen jedoch nicht. Das Publikum kann er trotzdem kaum begeistern. Christian Zaschke

Todesstrafe für Drogenhändler, grundlose Polizeikontrollen: Donald Trump schlägt auf der Conservative Policy Action Conference in Dallas extreme Töne an. Foto: Brandon Bell (Getty Images/AFP/6. August 2022)

Es gab exakt eine Frage, die sich in Zusammenhang mit Donald Trumps Rede am Samstagabend zum Abschluss der grossen Zusammenkunft von Amerikas Konservativen in Dallas im US-Bundesstaat Texas stellte: Würde der ehemalige Präsident die Gelegenheit dazu nutzen, seine erneute Kandidatur für 2024 anzukündigen? Wie so oft in den vergangenen Monaten lautete die Antwort: nicht wirklich. Er spielt in seinen vielen Reden mit der Idee, er umschleicht sie, aber er wartet. «Vielleicht», sagte er dieses Mal in Dallas, «muss man es noch einmal tun.» Vielleicht.