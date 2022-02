Interview mit Zürcher SP-Chefin – «Vielleicht wollte uns die Wählerschaft eins auswischen» Die SP legt im Wahljahr 2022 einen Fehlstart hin. Co-Präsidentin Priska Seiler Graf sucht Erklärungen und sagt, welches Thema sich für Wahlkämpfe in der Agglo nicht eignet. Pascal Unternährer

«Es schmerzt, vor allem Abwahlen von verdienten Leuten tun weh»: Priska Seiler Graf. Foto: Andrea Zahler

Am vergangenen Sonntag war die SP bei den kommunalen Wahlen in der Stadt Zürich die Verliererin des Tages. Sie verlor 6 von 43 Sitzen im Parlament. Auch in Winterthur (–3 von 18), Dietikon (–1 von 8) und Schlieren (–1 von 9) mussten die Sozialdemokraten Verluste hinnehmen. Am 27. März finden die Lokalwahlen in Uster, Dübendorf, Wetzikon, Wädenswil, Bülach, Opfikon, Kloten, Adliswil und Illnau-Effretikon statt.