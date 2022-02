Sexuelle Übergriffe in der Medizin – Vier Ärztinnen brechen ihr Schweigen «Kaffee, Tee oder lieber ficken?»: Medizinerinnen sprechen über ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung. Und wieso sie diese nicht länger hinnehmen. Simone Rau Anielle Peterhans Mathias Born

Die Ärztinnen Chiara Gallo, Pia-Marina Guardiola, Denise Pohl und Regina Widmer (von links) wollen nicht mehr länger schweigen.

Denise Pohl hatte als junge Assistenzärztin gerade Nachtdienst an einem Universitätsspital, als ein Oberarzt in das Dienstzimmer kam: «Aus dem Nichts heraus fragt er mich, ob ich einen Kaffee, Tee oder lieber ficken wolle», erzählt sie bei einem Treffen in Bern. «Es war mitten in der Nacht, und ich war mit ihm alleine. Ich erstarrte – und sagte nichts.»