Out der Schweizer Eishockeyaner – Vier Eigentore in fünf Spielen – das verdient keine Medaille

Out der Schweizer Eishockeyaner an den Olympischen Spielen – Vier Eigentore in fünf Spielen – das verdient keine Medaille Will die Schweizer Nationalmannschaft die Topnationen bezwingen, muss (fast) alles zusammenpassen. Das war in Peking gegen Finnland einmal mehr nicht der Fall. Marco Keller aus Peking

Kein Schweizer Abend: Gregory Hofmann liegt am Boden, der Puck ist im Tor. Foto: Lintao Zhan (Getty Images)

Je schneller die Spieler in die Mixed Zone kommen, desto grösser ist in der Regel die Enttäuschung. Am Mittwochabend war sie in Peking kurz vor 19 Uhr Lokalzeit sehr gross. Sehr wenig Zeit war seit der Schlusssirene nach dem 1:5 vergangen, als die ersten Cracks vorbeistapften.