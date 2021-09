Kunst für unter die Haut – Vier einzigartige Tattoo-Studios in Zürich Wer sorgt für die Kunst auf der Haut bei den Zürchern und Zürcherinnen? Wir stellen vier Tattoo-Studios vor. Lara Blatter

Ornamente und florale Designs sind Sofie Miekes Schwerpunkte. Foto: Sofie Mieke, Verlan Gallery

In den Neunzigern und den frühen Nullerjahren stand das «Arschgeweih», das sich über das Steissbein schwingt, hoch im Kurs. Heute sind es andere Motive und Stile, die unsere Körper bedecken. Etwa 20 Tattoo-Studios gibt es allein in der Stadt Zürich und zig private Tätowiererinnen und Tätowierer. Darum stellen wir vier stilbildende Zürcher Tattoo-Studios vor, die man kennen sollte.

Verlan Gallery

Japanese Tattooing nennt sich der Stil von Raphael Bühlmann. Foto: PD

Die Verlan Gallery in Wiedikon wurde 2016 von Raphael Bühlmann eröffnet. Das Studio ist quasi ein Familienbetrieb, der vom Inhaber zusammen mit seiner Frau und zwei ehemaligen Lehrlingen betrieben wird. Seine Inspiration fand Raphael Bühlmann einst in Japan und widmet sich dementsprechend ganz dem Japanese Tattooing. Drachen, Vögel, Schlangen, Tiger, Wellen, Wolken und der gezielte Einsatz von Farbe sind wiederkehrende Motive, die seine Tattoos einzigartig machen.

Tätowiererinnen und Tätowierer: Raphael , Yoon , Sofie , Kevin , ab und zu Gäste

Tattoo-Atelier Vergiss mein nicht

Von der Goldschmiedin über das Modedesign zum Tätowieren: Yasna Ishaque tätowiert seit neun Jahren im eigenen Studio. Foto: PD

Die gelernte Goldschmiedin und Modedesignerin hatte schon als 17-Jährige ein grosses Interesse am Tätowieren. So entschied sich Yasna Ishaque, das Handwerk zu lernen. Seit 2012 betreibt sie in Zürich das Tattoo-Atelier Vergiss mein nicht. Oft höre sie von Kundinnen und Kunden, dass sich ihr Atelier wie ein Zuhause anfühle. Vom verspielten, japanischen Drachen bis hin zum realistischen Porträt: Ishaque hat ihren eigenen Stil, den sie in die Ideen ihrer Kundschaft einfliessen lässt.

Tätowiererin: Yasna Ishaque

Studio 18 Plus

« Ich geniesse die privilegierte Situation, dass die meisten meiner Kundinnen und Kunden sehr aufgeschlossen sind » , sagt Janik Jehle. Foto: PD

Seit Februar 2021 gibt es das Studio 18 Plus, das von Janik Jehle geführt wird. Dystopische Szenen, Blumen, Gegenstände und Alltägliches sind jene Motive, die ihm einfallen, wenn man ihn auf seine Bildsprache anspricht. «Viele Elemente der 90er- und Nullerjahren sind aber wieder am Kommen», sagt er über die Trends der hiesigen Szene. In unregelmässigen Abständen veranstaltet er sogenannte Flashdays, an denen es um das Sich-spontan-tätowieren-Lassen geht. Solche Events stellt er gerne in einen politischen Kontext. Der Erlös eines vergangenen Events ging beispielsweise an einen afghanischen Frauenverein.

Tätowierer: Janik Jehle , ab und zu Gäste

Sang Bleu Zürich

Ein Spezialist für das Skurrile: Der Tätowierer Jordan ist seit Beginn mit dabei im Sang Bleu. Foto: Sang Bleu/PD

Maxime Plescia-Büchi gründete die Marke Sang Bleu als Kunstprojekt, das Kunst, Mode und Tätowieren vereint. Seit 2016 gibt es in Zürich das Sang Bleu Tattoo Studio, zwei weitere Ableger sind in Los Angeles und London. Viel schwarze Farbe, geometrische Symbole und mittelalterliche und naturalistische Motive: Der Gründer gilt als Pionier des Blackwork-Stils. Von Anfang an mit an Bord ist beispielsweise auch der Tätowierer Jordan, der sich dem Oldschool-Stil verschrieben hat. Seine Tattoos sind geprägt von dicken, klaren und meist schwarzen Linien. Sang Bleu vermarktet nicht nur Tinte – es gibt ein eigenes Kleiderlabel und Magazin. Bekannt ist das Sang Bleu auch für internationale Gäste sowie Angestellte, die aus dem Kunstbereich zum Tätowieren fanden.

