Verkehrsunfall in Otelfingen – Vier Fahrzeuge in Unfall verwickelt – zwei Personen verletzt In Otelfingen kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Zwei Personen wurden mit unbekannten Verletzungen ins Spital gebracht.

Die Unfallstelle eingangs Otelfingen. Foto: BRK News

Gleich vier Fahrzeuge waren am Mittwochnachmittag in Otelfingen in einen Verkehrsunfall verwickelt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren kurz nach 15.45 Uhr zwei Autos auf der Landstrasse in Richtung Wettingen, als ihnen beim Ortsausgang zwei Fahrzeuge entgegenkamen. Während des Kreuzens kam es aus bislang unklaren Gründen zu einem Unfall, bei welchem alle vier Fahrzeuge beteiligt waren. Dabei sei die Richtung Otelfingen fahrende 27-jährige Lenkerin verletzt worden, wie die Polizei schreibt. In einem der entgegenkommenden Fahrzeuge sei ein 31 Jahre alter Mann ebenfalls verletzt worden. Die beiden wurden nach der medizinischen Erstversorgung durch ein Team eines Rettungswagens in Spitäler gefahren.

Landstrasse vier Stunden gesperrt

Die beiden anderen beteiligten Lenker, Männer im Alter von 49 und 58 Jahren, blieben unverletzt. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der genaue Unfallhergang ist zurzeit völlig unklar. Die Kantonspolizei Zürich sicherte am Unfallort umfangreiche Spuren und wird zusammen mit der Staatsanwaltschaft die genaue Unfallursache untersuchen.

Wegen des Unfalls musste der betroffene Strassenabschnitt der Landstrasse beidseitig für ungefähr vier Stunden gesperrt werden. Die Verkehrsgruppe der Feuerwehr Unteres Furttal richtete eine Umleitung ein.

mcp

Fehler gefunden?Jetzt melden.