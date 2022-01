Wahlen vom 13. Februar – In den boomenden Limmattal-Städten ist viel in Bewegung In Dietikon greifen Frauen von links bis rechts eine reine Männerbastion an. Dort wie in Schlieren versucht die SVP, ihre Schlappe von 2018 zu kompensieren. Hélène Arnet

Wer macht das Rennen? Wahlplakate für den Gemeinde- und den Stadtrat Dietikon. Foto: Dominique Meienberg

Rund 50’000 Einwohnerinnen und Einwohner haben die beiden boomenden Limmattaler Städte Dietikon und Schlieren zusammen. Die Limmattalbahn, die am 11. Dezember dieses Jahres in Betrieb geht, ist Symbol und bis zu einem gewissen Grad auch Auslöser des Wandels, in dem sie sich befinden. Vieles ist im Fluss, manches noch eine Baustelle.

Die Limmattalbahn ist in Schlieren bereits angekommen. Noch wird die Strecke vom Tram Nr. 2 bedient. Foto: TA (Andrea Zahler)