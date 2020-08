Familie vereint dank Hilfswerk – Vier Jahre verschollen Die Familie Sadat wurde während der Flucht aus Afghanistan auseinandergerissen. Mithilfe des Roten Kreuzes fand sie wieder zusammen. Cyrill Pinto

Vier Jahre verschollen, heute bei Montreux wiedervereint: Die Familie Sadat mit Vater Sayed, Sohn Said Masi, Tochter Maryam und Mutter Masooda. Foto: Sebastien Agnetti

Als sich die Familie von Sayed Sadat zur Flucht entschied, war gerade Opferfest in Afghanistan. Sie stieg in ein Auto, das sie von ihrer Heimatstadt Ghazni bis an die Grenze zum Iran fuhr. Sadats Onkel half ihnen bei der Flucht. Denn er wusste genau, in was für einer gefährlichen Situation sich die Familie befand.