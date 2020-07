Hohe Waldbrandgefahr – Vier Kantone sprechen absolutes Feuerverbot aus Die erwarteten hohen Temperaturen der nächsten Tage erhöhen die Waldbrandgefahr in der Schweiz massiv. Das Tessin, Teile des Bünderlandes, der Aargau und beide Basel verbieten Feuer im Freien. Das 1.-August-Feuerwerk ist unter Auflagen erlaubt.

Feuerverbote: Ein Schild mit der Aufschrift «Waldbrandgefahr Feuerverbot». (Archivbild) Keystone/Alexandra Wey Zahlreiche Kantone mahnen zum sorgfältigen Umgang mit Feuer wegen der zunehmenden Waldbrandgefahr. (Archivbild) Keystone/Jan Woitas Ein bedingtes Feuerverbot hat der Kanton Genf erlassen. Keystone/Leandre Duggan 1 / 4

Darum gehts Infos einblenden Trockenheit und hohe Temperaturen erhöhen in der Schweiz die Waldbrandgefahr.

Vier Kantone haben ein absolutes Feuerverbot erlassen.

Zahlreiche weitere Kantone haben bedingte Feuerverbote und Mahnungen ausgesprochen.

Die Trockenheit in der Schweiz und die erwarteten hohen Temperaturen in den nächsten Tagen erhöhen die Waldbrandgefahr. Zahlreiche Kantone mahnen zum sorgfältigen Umgang mit Feuer im Wald oder in Waldesnähe. Vier Kantone haben ein absolutes Feuerverbot erlassen.

Das Feuerverbot gilt für das Tessin, in Teilen des Bündnerlandes, für den Kanton Aargau und die beiden Basel, wie die Kantone am Mittwoch bekannt gaben. Das 1.-August-Feuerwerk ist mit einem Mindestabstand von 200 Metern zum Wald erlaubt.

Bedingte Feuerverbote und Mahnungen

Ein bedingtes Feuerverbot hat der Kanton Genf erlassen. Ferner raten die Kantone Jura, Neuenburg, Thurgau, Waadt und Wallis zu einem sorgfältigen Umgang mit Feuer im Wald und in Waldesnähe. In Teilen dieser Kantone gilt die Gefahrenstufe 3 von 5 . Im Kanton Bern ist die Waldbrandgefahr im Berner Jura und am Jurasüdfuss erheblich.

Mahnungen haben ferner die Kantone Luzern, Nidwalden, Obwalden, Uri und Zug erlassen, wobei hier die Gefahrenstufe 2 (mässig) gilt, wie einer Übersicht des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) zu entnehmen ist. Feuer im Wald und im Freien sind demnach möglichst zu unterlassen.

Die Waldbrandgefahr könnte sich in den kommenden drei Tagen verschärfen, warnt der Bund doch vor einer Hitzewelle. Sie wird namentlich das Tessin, das zentrale Wallis und die Region Genf mit Temperaturen von bis zu 38 Grad erfassen. Auch für die Deutschschweiz werden Temperaturen von über 30 Grad erwartet.

( SDA/chk )