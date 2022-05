Zwischenfall im Kreis 5 – Vier Männer bei Streit an der Zürcher Langstrasse verletzt In der Nacht auf Donnerstag mussten nach einer Auseinandersetzung vor einer Bar vier Männer hospitalisiert werden.

Die vier Beteiligten einer Auseinandersetzung vor einer Bar in Zürich mussten alle verletzt ins Spital gebracht werden. Foto: Keystone/Gaetan Bally

Bei einer Auseinandersetzung vor einer Bar an der Langstrasse in Zürich sind in der Nacht auf Donnerstag vier Beteiligte verletzt worden. Sie mussten in verschiedene Spitäler transportiert werden.

Die Hintergründe und der Tathergang waren vorerst noch unklar, wie die Zürcher Stadtpolizei mitteilte. Bei den Tatbeteiligten, die von der Polizei festgenommen wurden, handelt es sich um drei Männer aus Afghanistan im Alter von 16, 17 und 27 Jahren sowie einen 43-jährigen Türken.

SDA

