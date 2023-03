Thayngen SH – Vier Verletzte und Totalschaden bei Selbstunfall In einer Rechtskurve vor Thayngen SH verlor ein junger Automobilist die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte mit drei weiteren Insassen zehn Meter in die Tiefe.

Zehn Meter in die Tiefe gestürzt: Autowrack nach Selbstunfall. (11. März 2023) Schaffhauser Polizei

Am Samstagabend um 21.15 Uhr war ein 18-jähriger Autofahrer im Kanton Schaffhausen von Lohn kommend Richtung Thayngen unterwegs. In einer Rechtskurve in einem bewaldeten Strassenabschnitt verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überquerte die Gegenfahrbahn und kam von der Strasse ab, wie die Schaffhauser Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Das Auto stürzte anschliessend den Abhang hinunter und kam rund zehn Meter unterhalb der Strasse zum Stillstand. Der Lenker und die drei Mitfahrer konnten sich laut der Polizei mit leichten bis mittelschweren Verletzungen aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden in umliegende Spitäler gebracht.

Am Auto entstand Totalschaden. Es musste mit einem Kran geborgen werden. Der Unfallhergang wird nun abgeklärt. Der betroffene Strassenabschnitt wurde für mehrere Stunden gesperrt.

