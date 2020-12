330 Millionen für Fernwärme – Vier weitere Zürcher Quartiere werden ans Netz angeschlossen Bis 2040 sollen etwa Oberstrass und Wipkingen die Abwärme des Heizkraftwerks Hagenholz nutzen können.

Das Heizkraftwerk Hagenholz liefert Energie von Zürich Nord bis Zürich West. Foto: Doris Fanconi

Der Zürcher Stadtrat plant eine Erweiterung des Fernwärmenetzes. Der Anschluss der Quartiere Wipkingen, Oberstrass, Unterstrass, Aussersihl sowie jener in den Gebieten Guggach und Sihlquai an die Leitung vom Heizkraftwerk Hagenholz wird rund 330 Millionen Franken kosten. Das hat der Stadtrat am Mittwoch entschieden. Das letzte Wort hat das Volk.

Die Erschliessung dieser Quartiere mit Fernwärme ist nach und nach für die Jahre 2022 bis 2040 geplant. Wie der Stadtrat am Mittwoch mitteilte, muss nun zuerst der Gemeinderat über den Rahmenkredit von 330 Millionen Franken entscheiden, danach wird das Volk befragt.

Durch das etappenweise Vorgehen wird es möglich, dass schon früh Einnahmen generiert werden können. Der Stadtrat rechnet damit, dass der Rahmenkredit so schnell zurückgezahlt ist.

Verbindungsleitung fehlt noch

Um die neuen Quartiere an die Fernwärme anzuschliessen, braucht es noch eine Verbindungsleitung vom Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz nach Zürich-West. Gebäude, die an das Fernwärmenetz angeschlossen sind, brauchen keine eigenen Heizungen oder Warmwasseraufbereitungen mit Heizöl oder Erdgas mehr.

Die Fernwärme, die bei der Verbrennung des Kehrichts ohnehin entsteht, wird mithelfen, dass die Stadt Zürich spätestens 2050 nur noch eine Tonne CO2 pro Einwohner und Einwohner pro Jahr ausstösst.

Erst kürzlich fertiggestellt wurde eine sechs Kilometer lange Leitung zwischen den Kehrichtheizkraftwerken Hagenholz und Josefstrasse. Sie versorgt Zürichs Westen auch nach der Stilllegung des Werks Josefstrasse im Frühjahr 2021 mit CO2- neutraler Fernwärme. Das Projekt kostete 235 Millionen Franken und wurde 2018 mit einem Ja-Stimmenanteil von

ema/SDA