Geschenk der VBZ – Vier Züri-Trams sind in Richtung Ukraine «abgefahren» Die Auslieferung der alten Züri-Trams in die Ukraine hat begonnen. In der Stadt Vinnitsa werden bald ausrangierte Tram-2000-Fahrzeuge verkehren. Florian Schaer

Im Moment stehen noch vier Tramkompositionen auf der Wiese beim Bahnhof Dielsdorf. Foto: Florian Schaer

Seit Anfang Februar waren sie hinter dem Bahnhof Dielsdorf auf einer Wiese zu bestaunen: acht Züri-Trams des ausgedienten Typs Tram 2000 im traditionellen blau-weissen Kleid. Jetzt stehen da nur noch vier herum. Die Auslieferung der Fahrzeuge an die ukrainische Grenze hat begonnen. Insgesamt werden bis zu 35 ausgemusterte Trams an die ukrainische Stadt Vinnitsa verschenkt. Dort sollen sie weitere 12 bis 15 Jahre herumfahren. Genau so, wie das bereits ältere Züri-Trams des Typs Karpfen und Mirage taten und tun.