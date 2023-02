Neues Modell für die Schweiz? – Viereinhalb Monate Elternzeit – für Mutter und Vater Die Debatte um den Kinderurlaub nimmt wieder Fahrt auf: Eine Kommission lanciert einen neuen Vorschlag, ein Parteienbündnis plant eine Initiative. Doch macht die Wirtschaft mit? Jacqueline Büchi Alessandra Paone

Die Schweiz hinkt bei der Elternzeit im europäischen Vergleich stark hinterher: Ein Ehepaar kümmert sich um sein Baby. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Nach dem deutlichen Nein bei der Abstimmung zur Elternzeit im Kanton Zürich vom vergangenen Frühling blieb es ruhig um das Thema. Nun scheint wieder Bewegung in die Sache zu kommen. Die Eidgenössische Kommission für Familienfragen (EKFF) hat am Dienstag in einem Positionspapier ihr neuestes Modell präsentiert. Die EKFF berät die Bundesverwaltung in familienpolitischen Fragen. Schon seit 2010 weibeln die Fachexpertinnen und -experten dafür, dass Mütter und Väter nach der Geburt eines Kindes insgesamt 38 Wochen zu Hause bleiben können – statt der heutigen 14 Wochen Mutterschaftsurlaub und zwei Wochen Vaterschaftsurlaub. (Lesen Sie unseren Kommentar zum Abstimmungs-Nein: Der nächste Vorschlag muss bescheidener sein)