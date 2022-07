Badeferien – Viermal Mittelmeer für Spätentschlossene Der Reisesommer steht vor der Tür: Hier ein Quartett sonniger Feriendestinationen, die garantiert nicht überlaufen sind. Markus Fässler

Cala Figuera, Mallorca

Cala Figuera: Naturbelassene Bucht mit türkisfarbenem Wasser. Foto: Getty

Die grösste Baleareninsel steht für Massentourismus und Partys. Dabei finden sich auf Mallorca sehr wohl ruhige Orte. Tipp: die Cala Figuera nahe Pollença im Norden. Vorsicht: Dabei handelt es sich nicht um das gleichnamige Fischerdorf im Süden. Der Strand liegt vor der gigantischen Bergkulisse des El Fumat. Wer ein Fahrzeug mit Allradantrieb zur Verfügung hat, gelangt ziemlich nahe ans Wasser. Fussgänger nehmen einen 15-minütigen Marsch in Angriff – auf einem steilen Wanderweg vom Parkplatz hinab in die ruhige und naturbelassene Bucht mit dem türkisfarbenen Wasser.

visitpalma.com; tui.ch

Halbinsel Adaköy, Südtürkei

Halbinsel Adaköy: Ideal für entspannte Ferien – nur eine halbe Wassertaxi-Stunde vom belebten Ferienort Marmaris entfernt. Foto: Getty

Gegenüber dem beliebten Ferienort Marmaris ragt die Halbinsel Adaköy in die türkische Ägäis – ein guter Ort für entspannte Stunden. Das liegt auch daran, dass auf Adaköy nur wenige Hotels zu finden sind. Steile Klippen schützen die Strände, das Meer ist ideal zum Schwimmen, Schnorcheln und Kajakfahren. Zudem warten diverse Wander- und Bikerouten. Gut zu wissen: Das Wassertaxi legt die Strecke ins Shopping-Eldorado Marmaris in einer halben Stunde zurück – ein schöner Tagesausflug.

goturkiye.com; bentour.ch

Sibenik, Kroatien

Nahe Sibenik: Der Nationalpark Krka mit seinen Wasserfällen. Foto: Getty

Das Städtchen mit seinen zwei Unesco-Welterbestätten, der Festung des heiligen Nikolaus und der in Dreiecksform gebauten Kathedrale des heiligen Jakob, dient unter anderem auch als Ausgangspunkt für Touren in den Nationalpark Krka. Er ist bekannt für sieben paradiesische Wasserfälle. Aber in der Region Sibenik lassen sich auch wunderbare Badeferien verbringen. Entlang der Sibenik-Riviera gibt es zahlreiche Möglichkeiten, in die tiefblaue Adria zu tauchen. Zu den schönsten Abschnitten gehört der White Beach. Die Bucht liegt sieben Kilometer von Sibeniks Altstadt entfernt und wartet mit einem speziellen Mix aus Kiesel- und Sandstrand auf.

sibenik-tourism.hr; hotelplan.ch

Djerba, Tunesien

Mehr als «nur» Strandferien: Besuch von Djerbas Inselhauptstadt Houmt Souk mit ihren bunten Töpferwaren und Fliesen. Foto: Getty

Für Ferien im nordafrikanischen Land bleibt Djerba das Mass aller Dinge – da ist man sich in der Branche einig, obwohl es zum Beispiel nach Hammamet neue Flugverbindungen ab Genf gibt. Natürlich ist die tunesische Insel besonders bei Wassersportlern und Familien dank unzähliger Strände eine beliebte Destination. Wer aber einen Tag Pause von Liegestuhl und Sonnenschirm braucht, kann auf Djerba einiges entdecken. Ausflüge zur Blauen Lagune oder in die quirlige Inselhauptstadt Houmt Souk mit den bunten Märkten lohnen sich. Oder man geniesst auf Djerba eine entspannende Thalasso-Anwendung.

discovertunisia.com; kuoni.ch

Fehler gefunden?Jetzt melden.