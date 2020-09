Wendepunkt in der Berner Verkehrspolitik – Vierspurige Autostrasse vor dem Bundeshaus? Nein! Vor 50 Jahren, zur Zeit der grössten Autobegeisterung, lehnte das Stadtberner Volk eine Autostrasse über den Bären- und Bundesplatz ab. Es war ein viel beachteter Wendepunkt. Simon Thönen

1970 fuhren die Autos bereits über den Bärenplatz und wurden auf dem Bundesplatz auch parkiert. Doch mit der «H-Lösung» hätte der Autoverkehr eine doppelt so breite, vierspurige Strasse über die beliebten Altstadtplätze erhalten. Foto: Stadtarchiv Bern

Es gibt Pläne aus längst vergangenen Zeiten, über die spätere Generationen nur den Kopf schütteln können: mit sorgenvollem Bedauern über die Irrwege der Vorgänger, falls sie realisiert wurden. Oder mit einem wohligen Gruseln, falls sie dann doch gescheitert sind. Spannend sind aber vor allem die Kipp-Punkte: Wenn eine Lösung, die Experten und Behörden unisono als die einzig mögliche bezeichnen, in der Zeit selber unerwartet auf Widerstand stösst und scheitert.

Die sogenannte H-Lösung für Bern ist ein solcher Fall. Der Plan war, über den Waisenhausplatz, Bärenplatz und Bundesplatz eine vierspurige Autostrasse zu führen – also mitten durch das Herz der Altstadt. Beizenfront und Märkte wären an den Rand der Plätze gedrückt, die Brunnen verschoben, die Fussgänger auf die Zebrastreifen verwiesen worden. Der Autoverkehr hätte die Achse dominiert. Am 27. September 1970 lehnte das Stadtberner Volk die H-Lösung mit 54 Prozent Nein-Stimmen eher knapp ab.

Flugzeugentführung dominiert

Aus heutiger Sicht würde man erwarten, dass dem Entscheid ein langer und heftiger Abstimmungskampf vorausging. Dem war aber nicht so. Im September 1970 hielt ein anderes Ereignis die Schweiz in Atem. Palästinenser hatten ein Swissair-Flugzeug – und Flugzeuge anderer Gesellschaften – nach Jordanien entführt, Passagiere und Besatzung als Geiseln genommen und die leeren Flugzeuge spektakulär gesprengt.

Unter den Entführten waren auch ein Berner Tramchauffeur und seine Ehefrau. Nach der Freilassung der Geiseln im Austausch gegen in der Schweiz inhaftierte Palästinenser berichtete der «Bund» vom bedrückenden «Abenteuer» des Ehepaars, immerhin habe der Chauffeur nun die «beruhigende Gewissheit», dass weder er noch seine Passagiere im Tram 5 «von palästinensischen Entführern bedroht sind».

Doch auch abgesehen von diesem gerade hochaktuellen Drama: Lokalpolitik hatte ein geringes Gewicht. In den Wirtschaftswunderjahren hatte sich der Gegensatz zwischen Sozialdemokraten und Bürgerlichen in der Schweiz und erst recht in der Stadtberner Politik abgeschliffen. Insbesondere, dass sich nun beinahe jede Familie ein Auto leisten konnte, einzelne auch schon zwei, begrüsste man einhellig als segensreich.

Die Autolawine rollt

Ebenso selbstverständlich war, dass man dem Autoverkehr Raum schaffen müsse, die gewachsene Stadt wurde zunehmend als Hindernis empfunden, das es umzugestalten galt. Die «autogerechte Stadt» war nicht mehr eine Vision von Vordenkern wie Le Corbusier, sondern galt auch in Bern bei Planern und Behörden als logisches Gebot für die Stadtplanung.

Entsprechend gut war die Ausgangslage für die Befürworter der H-Lösung. Nur gerade drei Monate vor der Abstimmung hatte zudem das Stadtberner Volk an der Urne bereits die autogerechte Umgestaltung des Bubenbergplatzes gutgeheissen, der die Fussgänger für Jahrzehnte in den Untergrund verbannen sollte – mit einer erdrückenden Mehrheit von 83 Prozent Ja-Stimmen.

Das war auch ganz direkt von Bedeutung. Denn damit stellte sich die Frage, wo die Autos denn während des Umbaus des Bubenbergplatzes durchfahren sollten. Die Antwort war die H-Lösung. Der Querstrich des Buchstabens stand für die neue Querverbindung Waisenhausplatz–Bärenplatz–Bundesplatz, die vertikalen Striche des «H» für die bestehenden Strassenachsen Hodlerstrasse–Schüttestrasse–Postgasshalde im Norden der Altstadt und Bundes- und Kochergasse südlich davon.

Moment! Eine vierspurige Autostrasse durch das Herz der Berner Altstadt? War das wirklich ernst gemeint? Ganz wohl war es offensichtlich auch den Behörden nicht. Die H-Lösung war denn auch offiziell als «provisorische Verkehrsführung» während des Umbaus des Bubenbergplatzes deklariert. Man konnte auch darauf verweisen, dass über die Achse Waisenhausplatz–Bundesplatz bereits Autos fuhren. Die Annahme, dass dieser Verkehrsfluss während der Umbauarbeiten auf dem Bubenbergplatz zunehmen würde, war plausibel.

Jungpolitiker Luzius Theiler

Und doch war die Beteuerung, die H-Lösung sei nur ein Provisorium, nicht ganz glaubwürdig. Zu umfangreich waren die geplanten Umbauten, zu gut passte die vierspurige Strasse zum Ziel, das Geschäftszentrum obere Altstadt für den Autoverkehr zu erschliessen.

Hier hakte ein junger Stadtrat ein: Luzius Theiler, damals 30-jährig, forderte, dass im Abstimmungsbüchlein verbindlich festgehalten werde, dass das Provisorium nach «vier oder fünf Jahren aufgehoben wird». Das Stadtparlament lehnte dies klar ab. Damit hatte die Gegnerschaft eines ihrer Hauptargumente im Abstimmungskampf: den begründeten Verdacht, das Provisorium H-Lösung werde ein «Providurium».

«Die Beizer an der Front waren dagegen, und die Sorge um den Märit bewegte viele.» Luzius Theiler, 1970 ein junger Stadtrat

Theiler, bis vor kurzem langjähriger Stadtrat der Grün-Alternativen Partei und erneut Stadtratskandidat, war damals ein Grüner avant la lettre. Er hatte sich der inzwischen verschwundenen Migros-Partei Landesring angeschlossen, «weil sie in Bern damals die einzige Opposition war», wie er sagt. Doch der junge Aussenseiter, der auch im Landesring oft allein dastand, hätte die H-Lösung wohl kaum zu Fall bringen können.

Bürgerliche Basis rebelliert

Entscheidend war, so verblüffend das aus heutiger Sicht klingt, dass sich im Gewerbe und an der bürgerlichen Basis Opposition gegen die Autolawine durch das Herz der Altstadt zu regen begann. «Die Beizer an der Front waren dagegen, und die Sorge um den Märit bewegte viele», erinnert sich Theiler. Die Unterschriftensammlung für ein Referendum gelang mühelos, die über 6000 Unterschriften überstiegen das nötige Quorum um ein Mehrfaches.

Öffentlich bekämpfte der damalige Präsident der Jungfreisinnigen und spätere Stadtratspräsident, Jost Koch, das Projekt. Der eigentliche Wortführer war der Bundesbeamte Richard Ulrich, der als «Retter des Bärenplatzes als Fussgängerzone» in die Lokalgeschichte einging. Er trat auch an der Parteiversammlung der städtischen FDP auf, die sich trotz Mahnungen ihrer Behördenvertreter nach einer sehr heftigen Debatte zunächst hauchdünn gegen die H-Lösung aussprach, um danach Stimmfreigabe zu beschliessen. Auch die Bürgerpartei, die Vorgängerin der SVP, beschloss Stimmfreigabe.

Die Sorge um die Märkte bewegte viele in Bern. Foto: Stadtarchiv Bern

Aus heutiger Sicht war es verkehrspolitisch eine verkehrte Welt. Die Mitte und die Linke, die heute die Stadt regiert, unterstützten 1970 die Vorlage. Sogar die nonkonformistische Partei Junges Bern, eine Vorläuferin der Grünen Freien Liste des heutigen Stadtpräsidenten Alec von Graffenried, war für die H-Lösung. Einzig die Opposition von Luzius Theiler (und des damaligen Landesrings) überrascht auch im Rückblick nicht.

Tschäppät: «Chaos droht»

Der damalige SP-Stadtpräsident Reynold Tschäppät, Vater und Vorgänger des verstorbenen Stapi Alexander Tschäppät, warnte in einem Gastbeitrag im damals FDP-nahen «Bund» eindringlich vor dem «Verkehrschaos», das bei einem Nein zur H-Lösung drohe. «Tschäppät senior stand für jene Uralt-SP, für die die Massenmotorisierung zum Sozialismus gehörte», sagt Theiler. Bei den Bürgerlichen hingegen «gab es auch eine wertkonservative Strömung, die sich etwa gegen den Abriss von Altstadthäusern wehrte» (lesen Sie an dieser Stelle, warum die Meinungen heute anders sind: «Die bürgerliche Kritik am Auto ist verblasst»).

1970 hatten die Gegner trotz Startnachteils die Dynamik auf ihrer Seite. «Die Durchfahrung des Stadtkerns verletzt die Menschenwürde», betitelte der «Bund» den Bericht über eine Pressekonferenz des Referendumskomitees, und Stadtplaner Hans Aregger sinnierte im Blatt fast schon resigniert über all die Autofahrer, die nun «den Moloch Verkehr» anprangerten.

So präsentierten die Behörden die H-Lösung. Die Gegner kritisierten, dass auf der Zeichnung auffallend wenige Autos und dafür umso mehr Fussgänger abgebildet seien. Stadtarchiv Bern

Als das Volk die H-Lösung dann verwarf, kommentierte der «Bund» die «sehr kurzsichtige Liebe zur Altstadt» der Nein-Stimmenden allerdings scharf. Dabei betonte das Blatt auffallend, dass «der Berner, wiederum assistiert von der Bernerin», nun selber schuld sei, wenn er nun «leise fluchend in stinkenden Autokolonnen stecken bleibt». Mit der Betonung der Rolle der Bernerin wies der Redaktor darauf hin, dass in der Stadt Bern schon seit 1968 das Frauenstimmrecht galt – und vermutlich wollte er die Frauen auch für das Resultat verantwortlich machen. Ein Resultat, das heute, so plump das tönen mag, als Triumph der Vernunft des Volkes über den Irrsinn der Planer erscheint.