Öffentlicher Verkehr in Zürich – Vinnitsa bekommt das Tram 2000 Die Zürcher Verkehrsbetriebe mustern ihre alten Tramzüge aus. Sie werden künftig Passagiere in der Ukraine befördern – und das noch bis zu 15 Jahre lang.

Kamen 2019 nochmals zum Einsatz: Ein Tram 2000 auf der Linie 2, rechts ein Cobra-Tram Bild: KEYSTONE/Ennio Leanza

Die Tram 2000 der Zürcher Verkehrsbetriebe (VBZ) haben bereits 44 Jahre auf Zürichs Strassen gedient. Nun werden sie ausgemustert und verkehren künftig in der ukrainischen Stadt Vinnitsa. In der Ukraine können sie noch bis zu 15 Jahre weiterfahren, wie die VBZ am Dienstag mitteilt.

«Die Tram 2000, die in Vinnitsa unterwegs sein werden, haben zwei Millionen Fahrkilometer auf dem Buckel. Sie sind aber noch voll einsatzfähig» Michael Baumer, Vorsteher Departement der Industriellen Betriebe Stadt Zürich

Das Verkehrsunternehmen überlässt Vinnitsa bis zu 35 Fahrzeuge. Der Umzug in den Osten wird in den Jahren 2022 bis 2025 vollzogen.

Mirage und Karpfen sind schon in Vinnitsa

«Die Tram 2000, die in Vinnitsa unterwegs sein werden, haben zwei Millionen Fahrkilometer auf dem Buckel. Sie sind aber noch voll einsatzfähig», wird FDP-Stadtrat Michael Baumer in der Mitteilung zitiert. In der ukrainischen Stadt mit rund 370'000 Einwohnerinnen und Einwohner verkehren auch schon die Vorgängermodelle «Mirage» und «Karpfen». Diese wurden zwischen 2007 und 2011 nach Vinnitsa transportiert und stehen seither immer noch täglich im Einsatz.

Zu einer weiteren Tram-Knappheit wird die Abgabe der Tram 2000 in Zürich nicht führen. Die Trams werden erst ausser Betrieb genommen und in die Ukraine transportiert, wenn in Zürich genügend Flexity-Trams unterwegs sind. Derzeit sind 13 dieses neuen Typs auf den Zürcher Gleisen unterwegs.

Der Tram-Transport und die Ausbildung des lokalen Personals werden vom Staatssekretariat für Wirtschaft Seco finanziert.

SDA

